Würde eine ausschließlich grüne Regierung Deutschland in ein Wirtschaftswunderland verwandeln, oder in einen deindustrialisierten Alptraum? Im Rahmen unserer Reihe zur Bundestagswahl 2025 haben wir wieder ChatGPT gebeten, das Parteiprogramm von Bündnis 90/Die Grünen zu überprüfen und auf Umsetzbarkeit abzuklopfen.

Aktuell genießt Robert Habeck unter allen Kanzlerkandidat:innen die höchsten Sympathiewerte. Dennoch sind die Grünen mit einer Prognose von aktuell 14 Prozent relativ unverdächtig, den nächsten Kanzler zu stellen. Das hält uns hier aber natürlich nicht davon ab, uns auszumalen, wie das denn bis 2035 aussähe – mit einer grünen Regierung in der Verantwortung.

Deutschland im Jahr 2035: Teil 4 unseres KI-Experiments

Bergfest in unserer Artikelreihe! Dies ist der vierte von insgesamt sieben Beiträgen, in denen wir ChatGPT einen Blick auf die Parteiprogramme werfen lassen. Wir haben uns da auf die sieben Parteien beschränkt, die die realistischsten Chancen haben, über die Fünf-Prozent-Hürde zu springen.

Hier sind alle sieben Beiträge der Reihe, sowohl die bisher erschienenen, als auch die noch fehlenden:

Das Parteiprogramm von Bündnis 90/Die Grünen im ChatGPT-Check: Mein Versuchsaufbau

Zum vierten Mal schnappe ich mir jetzt die kostenlose Version von ChatGPT und verfüttere dort in diesem Fall das Regierungsprogramm der Grünen. Die Aufgabenstellung an die künstliche Intelligenz lautet auch heute wieder: Wie sieht Deutschland im Jahr 2035 aus, wenn die Grünen allein an der Regierung wäre und das eigene Wahlprogramm bestmöglich umzusetzen. Das soll mir nach folgenden Kategorien unterteilt angezeigt werden:

Diese hundertprozentige Umsetzbarkeit ist nur sehr theoretisch umsetzbar, daher frage ich von ChatGPT zwei weitere Punkte ab:

Wie umsetzbar in Prozent sind diese verschiedenen Pläne in den jeweiligen Kategorien?

Welche Bevölkerungsgruppe profitiert am stärksten von dieser vermuteten Umsetzung?

Wer die exakten Prompts wissen will: Die findet Ihr im ersten, oben verlinkten Teil dieser Reihe. Das gilt auch für den Prompt, der das Artikelbild erstellt. Das Bild soll auf Basis des Eindrucks generiert werden, wie laut Parteiprogramm Deutschland 2035 aussehen könnte. Dabei nehme ich direkt das erste Ergebnis, das mir Dall-E auswirft, damit mir hier niemand unterstellen kann, dass ich nach persönlichen Präferenzen auswähle.

Im Normalfall hätte ich auch dieses "grüne" Bild neu erstellen lassen, weil mir dieser zusätzliche Planet da am Himmel nicht so wirkt, als stünde er im Parteiprogramm der Grünen.

Das Experiment: ChatGPT prüft das Programm der Grünen

Hier kommt jetzt wieder der Abschnitt, welcher komplett per ChatGPT erstellt wurde. Ich habe also nichts ergänzt, korrigiert, abgeschwächt oder sonst wie beeinflusst. Los geht's:

1. Wirtschaft und Arbeit

Die Grünen streben eine klimaneutrale und innovative Wirtschaft an, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig ist. Sie setzen auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Förderung von grünen Technologien und die Stärkung des Mittelstands. Zudem sollen Arbeitskräfte durch gezielte Maßnahmen gewonnen und die gleichberechtigte Erwerbstätigkeit von Frauen gefördert werden.

Umsetzbarkeit: 70 Prozent – Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen sind realisierbar, erfordern jedoch erhebliche Investitionen und könnten auf politischen Widerstand stoßen.

Profitiert am stärksten: Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, Mittelstand, Arbeitnehmerinnen.

2. Bildung und Chancen

Die Grünen legen Wert auf ein inklusives Bildungssystem, das allen Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen bietet. Sie planen Investitionen in Kitas, Schulen und Hochschulen, die Förderung digitaler Bildung sowie die Stärkung der beruflichen Ausbildung. Zudem soll lebenslanges Lernen unterstützt werden.

Umsetzbarkeit: 65 Prozent – Die Umsetzung erfordert umfangreiche Reformen und Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur und Lehrkräfteausbildung.

Profitiert am stärksten: Schüler, Studierende, Auszubildende und lebenslang Lernende.

3. Soziales und Wohnen

Die Grünen setzen sich für bezahlbares Wohnen und soziale Gerechtigkeit ein. Sie planen Maßnahmen zur Mietpreisbremse, den Bau von Sozialwohnungen und die Förderung genossenschaftlichen Wohnens. Zudem soll das Steuersystem gerechter gestaltet und soziale Sicherungssysteme gestärkt werden.

Umsetzbarkeit: 60 Prozent – Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind umsetzbar, könnten jedoch auf Widerstand von Immobilienwirtschaft und bestimmten politischen Akteuren stoßen.

Profitiert am stärksten: Mieter mit niedrigem bis mittlerem Einkommen, sozial benachteiligte Gruppen.

4. Klimaschutz und Mobilität

Klimaschutz steht im Zentrum des Grünen-Programms. Sie streben Klimaneutralität an und planen den Ausbau erneuerbarer Energien, die Förderung von Elektromobilität und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zudem sollen nachhaltige Mobilitätskonzepte in Stadt und Land entwickelt werden.

Umsetzbarkeit: 75 Prozent – Viele Maßnahmen sind technisch und politisch umsetzbar, erfordern jedoch erhebliche Investitionen und gesellschaftlichen Wandel.

Profitiert am stärksten: Umweltbewusste Bürger, Pendler, Unternehmen im Bereich grüner Technologien.

5. Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Die Grünen fördern eine vielfältige und inklusive Gesellschaft. Sie setzen sich für Gleichberechtigung, Antidiskriminierungsmaßnahmen und die Stärkung der Zivilgesellschaft ein. Zudem soll die Integration von Migranten unterstützt und Rassismus bekämpft werden.

Umsetzbarkeit: 70 Prozent – Die Umsetzung erfordert gesellschaftlichen Konsens und kontinuierliche Bildungsarbeit.

Profitiert am stärksten: Minderheiten, sozial benachteiligte Gruppen, Migranten.

6. Außenpolitik und Europa

Die Grünen streben eine starke und handlungsfähige Europäische Union an. Sie setzen sich für Menschenrechte, Klimaschutz und eine gerechte Globalisierung ein. Zudem soll die Entwicklungszusammenarbeit gestärkt und die Bundeswehr modernisiert werden.

Umsetzbarkeit: 65 Prozent – Die Umsetzung hängt von internationalen Partnern und geopolitischen Entwicklungen ab.

Profitiert am stärksten: Europäische Partner, Entwicklungsländer, global agierende Unternehmen.

Realistische Einschätzung für 2035

Die Grünen haben ambitionierte Pläne für Deutschlands Zukunft, die erhebliche Investitionen und gesellschaftlichen Wandel erfordern. Viele ihrer Vorhaben sind technisch umsetzbar, könnten jedoch auf politischen und gesellschaftlichen Widerstand stoßen.

Gesamte Umsetzbarkeit: 67 Prozent – Ein Großteil der Ziele ist erreichbar, jedoch könnten einige ambitionierte Pläne nur teilweise verwirklicht werden.

Profitiert am stärksten: Umweltbewusste Bürger, sozial benachteiligte Gruppen, Unternehmen im Bereich grüner Technologien.

Mein Fazit:

Mit einer geschätzten Umsetzbarkeit von 67 Prozent setzen sich die Grünen tatsächlich bislang an die Spitze der bislang überprüften Parteien in unseren Experiment. Bei der Kernkompetenz Klimaschutz erreicht die Umsetzbarkeit sogar einen Spitzenwert von 75 Prozent. Das finde ich allein schon deswegen bemerkenswert, weil die Ziele ambitioniert sind und zu erwarten ist, dass da in der Gesellschaft Widerstand entsteht.

Das ChatGPT-Fazit nennt die beiden Hürden ja auch schon: Die Ziele der Grünen kosten richtig viel Asche und setzen voraus, dass die Gesellschaft mitziehen will. Ich denke, eine Einhaltung der Schuldenbremse ist bei egal welcher Regierung illusorisch, also sehe ich fehlendes Geld gar nicht mal als größtes Problem an. Das größte Problem ist eher, dass hier wirkliche Probleme adressiert werden, die uns allen nicht leicht fallen. Das bekommt man natürlich den Bürger:innen nicht annähernd so gut vermittelt wie: "Wir müssen nur die Gruppe X aus dem Land werfen, oder der Gruppe Y das Geld wegnehmen, dann wird alles super!"

Lange Rede, kurzer Sinn: ChatGPT hält große Teile des Programms für umsetzbar und adressiert werden nicht nur umweltbewusste Bürger:innen und Unternehmen, sondern vor allem die weniger Privilegierten im Lande.

Habt Ihr das Parteiprogramm gelesen und könnt nachvollziehen, wieso ChatGPT zu seinen Schlüssen kommt? Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren, am liebsten wieder in einem vernünftigen, angemessenen Ton.