Pico 4: Meta-Konkurrent ByteDance präsentiert heute VR-Brille

Präsentation der Pico 4 VR-Brille wird für den heutigen Tag vermutet

Der TikTok-Mutterkonzern ByteDance lädt auf seiner Homepage heute um 14:00 Uhr deutscher Zeit zu einer Präsentation eines neuen Produktes ein. Das Teaser-Bild lässt vermuten, dass es sich dabei um das neue Standalone-VR-Headset Pico 4 handelt. Es ist auch schon länger von einer Pico 4 Pro die Rede, welche als Pendant zur Meta Quest Pro (Launch womöglich am 11. Oktober) angesehen werden kann. Auch das Pico-Pro-Modell soll Eye- und Face-Tracking unterstützen.

Die Gerüchteküche zu der Pico 4 köchelt schon ein wenig länger. So heißt es, dass wir eine deutlich leichtere VR-Brille erwarten dürfen. Auf der Seite eines Online-Shops gab es auch schon Angaben zu zwei Varianten: eine mit 8/128 GB und eine mit 8/256 GB RAM beziehungsweise Speicher.

ByteDance lädt zum Launch-Event für die Pico 4 ein. / © Pico

Große Verwirrung herrscht, da versehentlich von Pico ein weiteres Teaserbild veröffentlicht wurde, das auf einen Event am 27. September um 19:30 Uhr chinesischer Zeit hinweist. Unsere Vermutung ist, dass sich dieses Event auf die Pico 4 Pro bezieht. Dieser wird auch nachgesagt, besonders flache Pancake-Linsen zu verwenden und daher optisch der Meta Quest Pro zu ähneln, welche ja am 11. Oktober auf der Meta Connect offiziell präsentiert werden soll. Zumindest zur Pico-Brille wissen wir in wenigen Stunden mehr. Seid Ihr gespannt?