In der Tech-WG ist heute Martin Förtsch zu Gast, Principal Consultant bei der TNG Technology Consulting. Als KI-Experte war er schon einmal zu Gast und wir wollten im lockeren Talk mal Revue passieren lassen, was in der KI-Welt in den letzten zwei Jahren passiert ist. Irgendwie kam es dann aber doch anders und wir sprachen über unsere Gesellschaft, die Probleme dieser Gesellschaft – und wie viel davon mit KI oder Technologie insgesamt zu tun hat.