Das ist frech! Wir feiern unser Podcast-Jubiläum mit Folge 150 – und Casi ist einfach nicht da. Aber hey, qualitativ gab es vermutlich sogar ein Upgrade, denn Stefan spricht diese Woche mit Fabi und ja: Wieder einmal ging es um KI! Aber an alle, die jetzt gelangweilt abwinken wollen: Das ist alles andere als langweilig, denn es tun sich aktuell spektakuläre Dinge in der Branche!

Ja, es ist so – mich hat es gesundheitlich zerrissen in dieser Woche. Da vermisse ich ehrlich gesagt noch die künstliche Intelligenz, die mir erzählt: "Casi, Du merkst selbst, dass Du langsam Gliederschmerzen bekommst und Dein Hals anschwillt, oder?" Na ja, wird kommen, da können wir uns sicher sein.

Es ist aber auch so schon unfassbar spannend derzeit in der KI-Welt, in der wirklich jeden Tag neue bahnbrechende Entwicklungen zu beobachten sind. Aber selbst die größten KI-Experten haben nicht die Durchschlagskraft von DeepSeek R1 aus China erwartet. Unternehmen wie NVIDIA mussten das nicht nur neidlos anerkennen, NVIDIA verlor einfach mal binnen eines Tages 600 Milliarden Dollar Marktwert und den Platz 1 der am höchsten bewerteten Unternehmen.

In der Folge stellen Fabi und Stefan DeepSeek R1 vor, klären ein wenig, welche Mythen sich um die KI ranken, warnen aber auch, beispielsweise davor, dass DeepSeek R1 politisch heikle Nachrichten gerne mal zensiert. Jenseits dieser plötzlich aufgetauchten KI-Konkurrenz aus China geht es in der heutigen Episode unseres Podcasts auch um KI-Agenten. Die hatten wir eigentlich als einen der großen KI-Trends des Jahres auserkoren – und ehrlich gesagt sind sie auch exakt der Punkt, an dem KI auf unseren Handys jetzt wirklich richtig spannend wird.

Mich hat die heutige Folge wirklich sehr unterhalten, auch wenn ich natürlich immer wieder reflexhaft in irgendwelche Sätze reingrätschen wollte. So ärgere ich mich jetzt darüber, das eigene Jubiläum verpasst zu haben, freue mich aber auch jetzt schon auf die nächste Folge, bei der ich dann ganz sicher wieder am Start bin. Ich hoffe, Ihr habt ebenso viel Spaß mit der Folge, lernt ein bisschen was – und genießt ein tolles Wochenende!