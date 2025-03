5G-Technologie, Edge Computing und vor allem künstlicher Intelligenz helfen dabei, mit CatEye von der Telefónica Augenärzte zu entlasten. Denn das System erkennt Grauen Star. Auch die Reichweite der Präventivmedizin kann damit erhöht werden und somit soll die Technik vielen Tausend Menschen helfen. Allein in Deutschland sind zwischen 700.000 und 800.000 Menschen jährlich von entsprechenden Operationen betroffen.

CatEye ist erst der Anfang

CatEye schießt hochauflösende Bilder vom Auge, schickt sie mit modernster 5G-Technologie an eine KI, die diese Bilder dann auswertet und Grauen Star diagnostizieren kann und ob der Grad der Krankheit bereits eine Operation rechtfertigt. Dabei ist das Gerät so portabel, dass es problemlos in jeder Augenarztpraxis eingesetzt werden kann.

Und die Telefónica hatte noch eine weitere medizinische Neuerung am Messestand: Zusammen mit dem Start Up Leuko zeigte man “PointCheck” – eine innovative Lösung, die es immungeschwächten Personen erlaubt, routinemäßige Gesundheitskontrollen selbstständig durchzuführen. Dabei kann das Gerät zur Überwachung von weißen Blutkörperchen zu Hause zum Einsatz kommen, oder alternativ in Apotheken und Arztpraxen. Gedacht ist die Technologie für Krebspatienten, die bedingt durch die Behandlung ein erhöhtes Infektionsrisiko haben.

Hier gibt es schon medizinische Einsätze der KI

Doch das ist alles nicht nur der Anfang, sondern auch jetzt schon zeigt sich, dass KI die Medizin radikal verändert. Denn schon jetzt kommt die künstliche Intelligenz in vielen Bereichen zum Einsatz. Unter anderem führt das Fraunhofer-Institut die folgenden Einsatzzwecke auf:

Diagnostische Unterstützung durch KI

Personalisierte Medizin und Therapieplanung

Patientenüberwachung und Frühwarnsysteme

Chirurgische Assistenz

Virtuelle Assistenten und Chatbots

Casa Casi 153: Der Blick in die Zukunft

In der neuen Folge des Podcasts Casa Casi blicken wir entsprechend in die Zukunft der Medizintechnik und schauen uns die Einsatzfelder, die es jetzt schon gibt, im Detail an. Sind wir an der Schwelle zur Unsterblichkeit? Oder wenigstens auf dem Weg, Krankheiten wie Alzheimer und Krebs zu besiegen? Wollt Ihr bei Spotify oder auch Apple dabei zuhören, wie wir einen Blick in die Zukunft werfen und diese Fragen beantworten? Hier findet Ihr alle Links zum „Casa Casi“-Podcast.

Show Notes 153:

Alle Links zur Folge: