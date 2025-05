Ja, es ist eines unserer Lieblingsthemen derzeit: Künstliche Intelligenz! Fabi und ich wägen heute in der Casa Casi, dem nextpit-Podcast, ab, ob wir auf dem ein oder anderen Weg in eine Zweiklassengesellschaft abdriften, an der KI Schuld ist.

Es sind schlechte Zeiten für Menschen, die keinen Bock auf KI haben und denen das Thema zu den Ohren herauskommt. Denn KI wird zu Umwälzungen führen, wie wir sie noch nicht erlebt haben, nicht mal beim Internet. Die gute Nachricht: Je mehr wir uns einbringen, mit den KI-Modellen interagieren und gleichzeitig dafür trommeln, dass unsere Politiker:innen nicht sämtliche Entwicklungen diesbezüglich verschlafen, desto gerechter wird diese "neue Welt" dann auch für uns alle.

Gleich mehrere Zweiklassengesellschaften drohen!

Kümmern wir uns aber nicht und lassen wir zu, dass unsere Politik pennt und sich unfreundliche Gesellen die mächtigste KI exklusiv sichern, droht die Dystopie. Zweiklassengesellschaften können dabei viele entstehen. Im schlimmsten Falle ein wirklich mieser Diktator mit der weltweit stärksten KI auf der einen Seite – und der Rest der Welt auf der anderen Seite, weil dieser Diktator unterbinden wird, dass wir ähnlich von KI profitieren.

Lest zu diesem Thema auch meine Einschätzung aus dem letzten Jahr: Erwarten uns KI-Zweiklassengesellschaften?

Aber diese Ungleichheit geht schon im Kleinen los: Arbeite ich mit einer kostenlosen KI? Oder mit der, die mich 20 oder noch mehr Euro monatlich kostet, mich dafür aber mit den besseren Modellen versorgt? Oder hängen die westlichen Staaten plus die technisch hochgerüsteten asiatischen Staaten die Dritte-Welt-Staaten ab, weil man in Afrika oft nur mieses Internet hat und teilweise sogar nicht mal Strom in der eigenen Bude?

Genau das besprechen Fabi und ich heute in der Tech-WG und uns würde interessieren, wie Eure Sicht auf die ganze Nummer ist. Also verratet uns gern, wie Ihr generell über KI denkt und dass das Thema überall so dominant zu sein scheint. Aber auch konkret über unsere Gedanken, dass sich KI-Zweiklassengesellschaften bilden können (oder bereits existieren).

Wollt Ihr vielleicht in alte Folgen reinhören? Hier findet Ihr alle Links zum „Casa Casi“-Podcast.

Show Notes 157: