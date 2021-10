Casa Casi 27: Shopping – So kaufen wir in Zukunft ein

Da gibt es also einen Haufen Zeug, den man erst einmal sortieren muss. Wir haben zudem auch darüber gesprochen, wie sich die Job-Situation von vielen Menschen gerade im Handel verändern könnte. Aber das Thema werden wir dann in der nächsten Woche nochmal explizit aufgreifen.

Wir wollten aber nicht in die nahe Zukunft blicken und wo man wie noch seine Weihnachtsgeschenke herbekommt. Viel mehr wollten wir darüber schnacken, wie sich unsere Shopping-Gewohnheiten in den nächsten Jahren ändern werden. Das ist ein unfassbar weites Feld, weil es so viele Themenbereiche unter einem Dach vereint. Einige Fragen, die man sich in dem Zusammenhang stellen kann:

Letzte Woche diskutierten Fabi und ich sehr angeregt über Facebook und wie man dieses Social-Media-Ungetüm in den Griff bekommen könnte. Dieses Mal wollte ich daher ein gechilltes Thema, bei dem man lieber ein wenig in die Zukunft blickt, statt sich über rüde Umgangsformen im Netz oder das Unvermögen einer Plattform mit drei Milliarden Menschen aufzuregen.

Im Video oben seht Ihr zum Beispiel den Amazon-Fresh-Markt in England. Nach Deutschland haben es diese Stores, bei denen es überhaupt keine Kassen mehr gibt, noch nicht geschafft, aber immerhin die Insel will Amazon nun auch erobern. Dort wird auch Aldi Süd mit einem ähnlichen Konzept zumindest testweise starten, Anfang 2022 folgt dann Aldi Nord in Utrecht, Niederlande.

In solchen Märkten ist Voraussetzung, dass Ihr die passende App auf dem Smartphone habt. Davon abgesehen ist es aber unfassbar unkompliziert: Ihr geht rein, schnappt Euch die Brocken, die Ihr braucht – und dann haut Ihr wieder ab! Keine Kassenschlange, nicht mal eine Kasse zum selbst scannen oder sonst was. Sensoren und ein Haufen Kameras sorgen dafür, dass Amazon dennoch genau weiß, was Ihr Euch gegriffen habt und rechnet entsprechend ab. Direkt nach dem Shopping-Vorgang könnt Ihr das dann auch in der App nachlesen.

Im Podcast sprachen wir auch darüber, dass Amazon diese Idee natürlich auch nicht exklusiv hatte. Vorher schon gab es in China solche Stores, in denen 24/7 ein recht überschaubares Warensortiment verfügbar ist. Ich finde diese Entwicklung wundervoll, weil es unkompliziert ist und ich einfach auch nicht gerne Zeit in Kassenschlangen verbringe. Übrigens gibt es solche Geschichten auch schon in Deutschland, beispielsweise die teo-Stores von tegut.

Aber – und deswegen sprachen wir auch über die Job-Situation – sehr viele Menschen werden durch diese Entwicklung ihren Job verlieren, das ist halt die Kehrseite der technologischen Entwicklung. Das ist auch der Grund, wieso wir nochmal gesondert über die Situation für Arbeitnehmer:innen reden müssen, die sich aus Digitalisierung und Automatisierung ergibt.

Es ist angerichtet: Casa Casi, Folge 27

Es kam heute so, wie es kommen musste: Ein umfangreiches Thema, über das man stundenlang hätte reden können und was machen wir? Wir plaudern über veganen Käse und Frühstücksbüfetts und die CDU und sonst noch was. Aber wir versichern Euch an dieser Stelle: Wir werden das Thema Shopping noch öfter aufgreifen. Dafür ist es zu facettenreich!

