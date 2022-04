Casa Casi 52: Elon Musk und das Ende der Menschheit

In der heutigen Folge sprechen Palle und Casi in Abwesenheit von Fabi über ein sehr dystopisches Thema: Das Ende der Menschheit! Elon Musk kann sich da gleich vier Szenarien für unser Ende vorstellen. KI und einen einschlagenden Himmelskörper hält er für solche Bedrohungen, aber auch der Rückgang der Geburtenrate und religiöser Fanatismus.

Ein Fabi, der nicht da ist und ein Elon Musk, der zuletzt immer öfter freidreht – die heutige Podcast-Folge stand wahrlich unter einem ungewöhnlichen Stern. Dabei sollte es in der heutigen Ausgabe der "Casa Casi" gar nicht um den Twitter-Irrsinn gehen, den Musk dort derzeit veranstaltet, aber natürlich können wir da nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir sprechen also zu Beginn darüber, was da auf Twitter gerade los ist (natürlich mit dem Stand von Montag, als wir aufgenommen haben – danach hat sich ja erneut vieles ereignet).

Danach aber schwenken wir ein auf unser eigentliches Thema: Die vier Szenarien, die sich Elon Musk für das Ende der Menschheit vorstellen kann!

Geht es so mit uns zu Ende?

Für alle Elon-Fans (ja, ich weiß, es gibt Euch) schon mal Entwarnung vorab: Natürlich gibt es nicht eine komplette Folge lang Musk-Bashing. Schließlich mag er zwar ein ziemlich Durchgeknallter sein, aber seine Erfolge wollen wir ihm ja nicht deswegen absprechen. Und auch bei seinen vier Thesen, was uns Menschen eines Tages einmal das Licht ausknipsen könnte, kann ich zum Teil mitgehen.

So kann sich Elon Musk vorstellen (und redet auch schon seit Jahren darüber), dass es ein Himmelskörper ist, der auf der Erde einschlägt und die Zivilisation auslöscht. Zumindest machen sich auch die ESA und die NASA Gedanken dazu, was man tun könnte, sobald wir feststellen, dass da was Mächtiges auf uns zurauscht. Mit dem AIDA-Programm will man einen Doppel-Asteroiden von seinem eigentlichen Weg abbringen.

Der Einschlagkörper DART (Double Asteroid Redirection Test) ist im letzten Jahr Richtung Didymos gestartet und wenn alles planmäßig verläuft, wird der Einschlag dieses Jahr Anfang Oktober auf dem kleineren der beiden Asteroiden erfolgen. Danach wird dann eine ESA-Mission starten und die dann hoffentlich korrigierte Route des Himmelskörper vermessen.