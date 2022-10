Casa Casi 71: Google Pixel-o-Mania

Die neue Hardware, die Google mit dem Pixel 7 , dem Pixel 7 Pro und der Pixel Watch jüngst aus dem Hut zauberte, beschäftigt natürlich auch Fabi, Casi und Palle. Kein Wunder also, dass sich die drei Damen vom Tech-Grill in der neuesten Folge des NextPit-Podcasts "Casa Casi" Google und seinen neuen Produkten widmet.

Klar, mit Superlativen muss man vorsichtig sein, gerade als Journalist. Aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte: Ja, das war das Comeback des Jahres! Was? Haha, nein – ich meine nicht die neue Generation der Pixel-Handys, ich spreche von Palles Rückkehr nach Taiwan und somit auch wieder in unseren Podcast.

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Pro – Unlocked Android 5G Smartphone with telephoto Lens, Wide-Angle Lens and 24-Hour Battery – 128/256 GB Zur Geräte-Datenbank

Er war ja in den letzten Wochen wieder auf großer Deutschland-Tour und ist nun wieder ans heimische Mikro zurückgekehrt. Somit gibt es heute endlich wieder eine Folge in kompletter Besetzung!

Google und seine Pixel-Hardware: Showcase oder mehr?

Wir haben uns also mit allen drei neuen Pixel-Gerätschaften beschäftigt und mit dem Event an sich. Außerdem sprachen wir die Software an, bei der Google oft einfach den Unterschied macht gegenüber anderen Smartphones. Logisch, dass wir uns mit der Frage beschäftigen mussten, wo Google mit den Geräten überhaupt hin will. Will Google ein wichtiger Hardware-Player werden und neben Apple auch den Android-Riesen wie Samsung und Xiaomi Konkurrenz machen? Oder sind die Produkte Werkschau, Showcase und Machbarkeitsstudie, die uns Konsument:innen signalisieren soll, was auf einem Smartphone bzw. einer Smartwatch derzeit möglich ist?

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Ihr könnt das Google Pixel 7 ab sofort vorbestellen! Zur Geräte-Datenbank

Dieser Sache gehen wir im Podcast auf den Grund und ja, ich fürchte, hier und da ist uns auch das ein oder andere Sekündchen Smalltalk dazwischengeraten. Wir kauen natürlich auch durch, was Google Hardware-technisch in die neuen Devices gestopft hat. Wollt Ihr mehr dazu wissen, dann schaut bitte unten in die Show Notes: Dort findet Ihr alles, was Euch NextPit zu den Produkten erzählen kann: Tests, Vergleiche und auch Infos zum Kauf.

Jetzt wünsche ich Euch aber erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge und bedanke mich – auch im Namen der anderen beiden Vögel – ganz herzlich für Eure Treue und Euren Support! Erzählt uns doch gerne in den Kommentaren, was Ihr sowohl vom Event als auch den neuen Gerätschaften haltet – und welches Pixel-Produkt Euer persönlicher Favorit ist.

Affiliate Angebot Google Pixel Watch Die Google Pixel Watch ist ab sofort vorbestellbar und ab dem 13. Oktober im Handel erhältlich. Zur Geräte-Datenbank

Casa Casi 71: Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Ihr könnt Euch auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für Euer Feedback: