Casa Casi 92: TikTok und seine unschönen Schönheitsfilter

Heute ist Casi "allein zu Haus" und sitzt nicht in der Casa Casi, sondern auf der heimischen Couch. Das hält ihn aber nicht davon ab, sich Gedanken zu TikTok zu machen. Die bieten aktuell einen Schönheitsfilter an, der tatsächlich das Gegenteil von "schön" ist und eher sogar als gefährlich betrachtet werden sollte.

TikTok haben wir schon mehrfach thematisiert in der Casa Casi und ich bin sicher, dass das heute auch nicht das letzte Mal war. Dieses Mal reden wir aber nicht über Datenschutz, über das Suchtpotenzial der Plattform oder darüber, wie verantwortungslos TikTok mit dem geringen Alter seiner Nutzer:innen umgeht. Es geht um Schönheitsfilter generell und den Filter "Bold Glamour" im speziellen – und um falsche Schönheitsideale, Gefahren von Social Media und um Konsequenzen aus all dem.

Heute gehen wir mal einen etwas ungewöhnlichen Weg: Ich bin nämlich tatsächlich komplett alleine im Podcast und bin noch nicht sicher, wie gut das funktioniert. Gebt mir also speziell dazu mal Feedback, ob das für Euch auch funktioniert, wenn ich Euch mal ein Thema im Alleingang nahebringe.

Manchmal sind unsere Zeitpläne so dicht, dass wir kaum oder gar keine Gelegenheit finden, zusammen aufzunehmen. In diesen Fällen wäre das dann ein Kompromiss, um keine Folge ausfallen lassen zu müssen. Und unabhängig davon kann ja auch ein so komplett anderes Konzept gelegentlich eingestreut seinen Reiz haben. Lasst also hören, was Ihr denkt. Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn Ihr uns bei Substack abonniert, in die Diskussion mit einsteigt und unsere Beiträge teilt. Danke dafür!

Casa Casi 92: Show Notes

