Neuer Internet-Tarif gefällig? Am besten noch mit fettem Cashback? Dann solltet Ihr direkt bei Vodafone vorbeischauen. Der Provider bietet nämlich gerade seinen GigaZuhause CableMax 1000 wieder zu einem dauerhaften Tiefstpreis, ohne Anschlussgebühr und mit 160 Euro für Euer Bankkonto an. Doch auch die anderen Internet-Angebote können sich gerade sehen lassen. Was Euch hier erwartet, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.