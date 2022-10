Kräftig sparen beim iPhone 14: Cashback & Wechselbonus von o2

Heute haben wir einen durchaus interessanten Deal für alle iPhone-Fans von NextPit. Denn Ihr könnt aktuell einen o2-Grow-Tarif in Verbindung mit einem der neuen iPhone-14-Modelle abschließen und erhaltet nicht nur einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro sondern zusätzlich noch einen Cashback in gleicher Höhe. Wie das genau funktioniert und ob sich das wirklich lohnt, verraten wir Euch in diesem Tarif-Check!

Wenn Ihr bereits seit der Veröffentlichung im September mit einem neuen iPhone liebäugelt, könnte eine aktuelle Aktion Euch eventuell überzeugen. Denn hier erhaltet Ihr sattes Cashback und einen ordentlichen Wechselbonus, wenn Ihr das ganze über Curved abschließt. Zusätzlich zum Smartphone erhaltet Ihr natürlich noch einen passenden Vertrag. Hierbei handelt es sich um den o2-Grow, bei dem Ihr nicht nur mit fetten 40 GB Datenvolumen startet, sondern auch noch jedes Jahr 10 GB mehr Datenvolumen bekommt.

Mit dem iPhone 14 hat Apple im September das aktuelle Smartphone-Lineup vorgestellt. Während das Standardmodell noch über einen A15-Bionic-Prozessor verfügt, könnt Ihr in den Pro-Modellen bereits die weiterentwickelte Variante finden, das A16-Bionic-SoC. Apple verspricht zudem, dass die Fotoqualität des iPhone 14 im Vergleich zum Vorgänger besser sein soll, da der Sensor der Hauptkamera ein Upgrade erfahren hat. Ob sich ein Upgrade auf die neueste Generation des Upgrades lohnt, erfahrt Ihr in unserem Vergleichsartikel.

Lohnt sich die Cashback-Aktion?

Entscheidet Ihr Euch für eines der Angebote, schließt Ihr einen Mobilfunktarif von o2 ab. Hierbei handelt es sich um den beliebten o2-Grow-Tarif, bei dem Ihr, wie bereits erwähnt, nicht nur mit 40 GB Datenvolumen startet, sondern dieses jährlich um 10 GB Inklusivvolumen erweitert, ohne einen Cent zu zahlen. Zusätzlich habt Ihr Zugang zum 5G-Netz der Teléfonica und surft mit bis zu 300 MBit/s im Netz. Für die Geräte zahlt Ihr jeweils 1 Euro und müsst mit einer Anschlussgebühr von 39,99 Euro rechnen.

Die effektiven monatlichen Gesamtkosten liegen jeweils ein ganzes Stück unter den monatlichen Kosten, die Ihr in der Regel für den reinen o2-Grow-Tarif zahlt. Dieser kostet Euch nämlich 29,99 Euro. Ihr spart also monatlich bis zu 6,79 Euro beziehungsweise insgesamt maximal 162,96 Euro gegenüber dem aktuell günstigsten Hardware-Preis plus dem Tarif separat.

Nichtsdestotrotz bleiben tatsächliche Gebühren von mindestens 69,99 Euro monatlich. Solltet Ihr also gezielt auf der Suche nach dem neuen iPhone 14 sein, dann könnte sich dieser Deal wirklich lohnen. Habt Ihr also das nötige Kleingeld, dürft Ihr das Angebot nicht verpassen. Für die Menschen, denen die Gebühren zu hoch sind, hier noch ein Tipp: Schaut am besten mal in unserem großen Tarifvergleich vorbei, denn hier könnt Ihr ebenfalls interessante Deals finden.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind Euch 69,99 Euro monatlich zu viel für ein iPhone 14 oder seid Ihr bereit, den Preis zu zahlen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!