Corona-Warn-App: Update bringt Prüfung für Reise-Zertifikate und mehr

Diese Änderungen starten nun mit App-Updates für iOS und Android per automatischer Aktualisierung. Die neue Version 2.6 steht allen Nutzern zur Verfügung und per Download in den App Stores bereit. Die Aktualisierung enthält eine Reihe von bereits angekündigten Funktionen, so zum Beispiel die Möglichkeit, selbst das Schnelltest-Profil bei geänderten Daten (Umzug, Heirat) zu bearbeiten.

Außerdem kann man sich nun bis zu fünf lokale 7-Tage-Inzidenzen in der App anzeigen lassen. Das funktioniert für Landkreise, Städte oder Bezirke und soll vor allem bei Nutzern helfen, einen besseren Überblick zu bekommen, die zum Beispiel zur Arbeit in einen anderen Landkreis fahren müssen. Die Corona-Warn-App zeigt die lokalen 7-Tage-Inzidenzen nur an, wenn man sie selbst ausgewählt hat.

Für die Corona-Warn-App steht ein Update bereit! / © NextPit

Neue Prüfung für Euren Urlaub

Als dritte wichtige Neuerung startet eine Prüfung von Reise-Zertifikaten. Dabei geht es darum, vor einer Reise in ein anderes Land selbst zu überprüfen, ob das Test-, Genesenen-, oder Impfzertifikat in dem Reiseland so anerkannt oder ausreichend ist.

Die Corona-Warn-App berücksichtigt dafür die geltenden Einreiseregeln des ausgewählten Reiselandes und gleicht sie mit verschiedenen Parametern des Zertifikats ab, wie Datum und Art des Tests, Testzentrum oder Datum einer Impfung. Wie das im Einzelnen genau geht, hat das Entwickler-Team im RKI-Blog erläutert.

Weitere Informationen zu den Änderungen in der Corona-Warn-App wurden jetzt ebenfalls im App-Team-Blog veröffentlicht.