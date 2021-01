Corona-Warn-App: Zahlreiche Android-Nutzer melden aktuell Störungen

Wenn ihr derzeit feststellt, dass sich in der Corona-Warn-App auf eurem Android-Smartphone keine aktuellen Ergebnisse bei der Risiko-Ermittlung anzeigen lassen, dann liegt das nicht etwa an eurem Handset, sondern an der Software. Viele User der mittlerweile 25 Millionen mal installierten App beklagen diesen Fehler, bei dem oft zwar angezeigt wird, dass die Daten heruntergeladen werden, dann aber nichts dergleichen passiert.

Auch bei mir sind die Daten veraltet und ein Sprecher der SAP bestätigte die Probleme, die ausschließlich auf Android-Geräten zu beklagen sind. Die iOS-Version der Corona-Warn-App ist also von der Störung nicht betroffen. Laut der Aussage des SAP-Sprechers sei es "in einigen Fällen" nicht möglich, einen Schlüsselabgleich durchzuführen, was am Exposure Notification Framework unter dem Google-Smartphone-Betriebssystem zu liegen scheint.

Da es sich dabei um die von Google bereitgestellte technische Schnittstelle handelt, die das kalifornische Unternehmen über seine Play Services zur Verfügung stellt, hat die SAP natürlich direkt Kontakt zu Google aufgenommen. Stand jetzt wird unter Hochdruck gemeinsam an der Lösung des Problems gearbeitet, lässt der SAP-Sprecher wissen.

Wir verzeichnen den Fehler also faktisch auf der deutschen Corona-App, aber es gibt auch Hinweise darauf, dass nicht nur unsere Version der Anwendung betroffen ist. Entsprechende Hinweise finden sich auf GitHub und Twitter.

Sieht aus als hätten Corona Warn-Apps (nicht nur die deutsche) auf einigen Android Geräten aktuell Probleme, den Risikostatus zu aktualisieren: https://t.co/wNIsvDcX5W

Kann ich zumindest auf meinem Handy leider bestätigen. #CWA @coronawarnapp — Michael Laß (@michael__lass) January 13, 2021

