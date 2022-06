Creative Zen Hybrid vorgestellt: Hybrid-ANC für unter 100 Euro

Creative erneuert sein Sortiment an kabellosen Bluetooth-Kopfhörern mit den neuen Zen Hybrid. Überraschenderweise bieten die Kopfhörer trotz einer UVP von weniger als 110 Euro eine aktive Geräuschunterdrückung. Darüber hinaus punkten die günstigen Kopfhörer bei der Akkulaufzeit.

Kopfhörer mit Hybrid ANC für knapp 110 Euro

Was das Design betrifft, so verfügt der Zen Hybrid über schwenkbare Ohrmuscheln und lässt sich dreifach zusammenklappen. Laut Creative ist der verstellbare Kopfbügel innen mit verstärktem Stahl ausgestattet und wird durch eine Kunstlederumhüllung ergänzt. Es gibt auch Unterstützung für Sprachassistenten wie Siri und Google, falls Ihr es nicht vorzieht, über die physischen Tasten an der rechten Hörmuschel zu navigieren.

Affiliate Angebot Hier kauft Ihr die Creative Zen Hybrid für 109,99 Euro

Was die Audio-Konnektivität angeht, so verfügt der Zen Hybrid über Bluetooth 5.0 und ist mit den Codecs AAC und SBC kompatibel. Ihm fehlt die Unterstützung für HD-Bluetooth-Codecs, wie Ihr sie teureren Kopfhörern wie den Sony WH-1000XM5 findet. Bei diesem Preis muss man das aber nicht erwarten. Stattdessen setzt das Unternehmen auf große 40-mm-Treiber und die hauseigene Klangverbesserungstechnologie "Super X-Fi holographic audio".

Die Zen Hybrids von Creative verfügen über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen, eine 3,5-mm-Audiobuchse und physische Tasten / © Creative

Das hybride ANC der Kopfhörer nutzt vier Mikrofone, um laut Creative bis zu 95 Prozent der Außengeräusche zu blockieren. Ehrlich gesagt würden wir gerne konkret erfahren, wie viel dB (Dezibel) das in der tatsächlichen Nutzung bedeutet. Darüber hinaus unterstützen die Kopfhörer einen Ambient-Modus, der Umgebungsgeräusche digital wieder einblenden kann.

Preise und Akku des Zen Hybrid

Creative verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 27 Stunden mit aktiviertem ANC und bis zu 35 Stunden ohne ANC. Das Aufladen der Kopfhörer über das USB-C-Kabel ist mit maximal 3 Stunden recht langwierig.

Hierzulande zahlt Ihr für die neuen Zen Hybrid 109,99 Euro mit zwei Jahren Garantie. Die Kopfhörer sind ausschließlich in Weiß erhältlich.

Wie findet Ihr die neuen Creative Zen Hybrid? Eine gute Alternative zu teureren Kopfhörern oder etwas für die Ladenregale? Teilt es uns in den Kommentaren mit!