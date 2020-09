CX 400BT: Sennheiser präsentiert neue True-Wireless-Kopfhörer

Laut Sennheiser sollen in den neuen „CX 400BT True Wireless“ getauften In-Ear-Kopfhörer dieselben Treiber zum Einsatz kommen wie in den bereits bekannten Momentum True Wireless 2. Es darf also eine ähnlich gute Soundqualität wie bei dem deutlich teureren Momentum erwartet werden.

Die neuen CX 400BT werden ebenfalls über Touch-Elemente bedient, welche sich an die persönlichen Vorlieben anpassen lassen. Diese erlauben auch das Aufrufen der Sprachassistenten von Google oder Apple – je nachdem, welches Gerät mit dem Kopfhörer gekoppelt ist.

Sennheiser spricht von einer Akkulaufzeit von 7 Stunden. In dem mitgelieferten Case stecken weitere 13 Stunden, wodurch sich eine Laufzeit von insgesamt bis zu 20 Stunden ergibt. Die Ladebox wird über USB-C geladen; ein kabelloses Laden ist nicht möglich.

Zur Aufbewahrung und zum Laden der Ohrhörer liefert Sennheiser ein Case mit. Die Kopfhörer werden in den Farben schwarz und weiß erhältlich sein. / © Sennheiser

Dank Sennheisers Smart Control App für iOS und Android kann unter anderem auch der Sound über einen Equalizer an die eigenen Präferenzen angepasst werden. Für eine gute Klangqualität über die Bluetooth-5.1-Verbindung sorgen die unterstützten Codecs SBC, AAC und aptX. Für Anrufe gibt es gleich mehrere integrierte Mikrofone, sodass dem Hersteller zufolge die Gespräche für das Gegenüber „natürlich und kristallklar klingen“.

Die CX 400BT True Wireless merken sich darüber hinaus bis zu acht verschiedene Bluetooth-Geräte. Es ist aber weiterhin nur eine gleichzeitige Verbindung zu einem Gerät möglich. Eine Multipoint-Verbindung ist also nicht möglich.

Sennheiser CX 400BT: Der kleine Bruder des Momentum True Wireless 2

Der wichtigste Unterschied zu den Momentum True Wireless 2 dürfte für viele Nutzer das fehlende ANC sein – auf eine aktive Geräuschunterdrückung müssen Käufer der CX 400BT verzichten. Sennheiser liefert aber vier verschiedene Ohradapter mit, um einen hoffentlich idealen passiven Schutz gegen störende Umgebungsgeräusche zu ermöglichen. Über den Schutz gegen Spritzwasser oder Schweiß macht Sennheiser keine Angaben.

Das fehlende ANC hilft allerdings dabei, den Preis deutlich zu drücken. Sennheiser nennt für die CX 400BT True Wireless einen unverbindlichen Verkaufspreis von 199 Euro. Die neuen Kopfhörer sollen ab dem 15. September in den Farben schwarz und weiß erhältlich sein.