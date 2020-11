Cyber Monday bei Amazon: Diese 5 Deals lohnen sich richtig!

Amazon-Deals im Überblick

Der neue Echo Dot 4 für 29,24 Euro ( 58,24 Euro )

Den kugelrunden Echo Dot der 4. Generation gibt es am Cyber Monday für unter 30 Euro. Erst vor einigen Wochen hat Amazon seine Alexa-Geräte mit neuen Echo-Modellen erweitert. Der neu designte Echo Dot 4 bietet Sprachsteuerung zum Streamen von Songs über Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und anderen Streaming-Anbietern für Musik und Podcasts.

Alexa kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen oder den Wecker stellen. Mit der Sprachsteuerung für Euer Smart Home schaltet Ihr Lampen ein, verstellt Thermostate, steuert Türschlösser mit kompatiblen Smart-Home-Geräten.

Außerdem kann der Echo Dot 4 auch Anrufe starten und Sprachnachrichten auf andere Echo-Geräte im Haus senden, um mit Familienmitgliedern zu kommunizieren, etwa wenn das Essen fertig ist. Hier geht's direkt zum Black-Friday-Deal bei Amazon:

Für den neuen Fire TV Stick lite zahlt Ihr am Cyber Monday nur knapp 20 Euro. Die Ersparnis liegt dabei im Vergleich zum Standard-Preis bei 10 Euro und wenn Ihr schon immer einen Fire TV Stick ausprobieren wolltet, könnt Ihr getrost zuschlagen! Allerding ist das aktuelle Line-Up an Fire TV Sticks ein wenig chaotisch.

Denn für 5 Euro mehr bekommt Ihr schon den normalen Fire TV Stick, bei dem sich auf der Fernbedienung zusätzliche Tasten für die Lautstärkensteuerung befinden. Könnt Ihr also auf die Steuerung der Lautstärke verzichten, ist der Einstieg für 20 Euro durchaus empfehlenswert. Besitzer eines 4K-Fernsehers sollten aber dringend zum Fire TV Stick 4K für 30 Euro greifen.

Für den SoundCore 2 von Anker zahlt ihr bei Amazon derzeit nur knapp 30 Euro. Das ist ein guter Preis für einen überraschend leistungsstarken Bluetooth-Speaker. Denn der SoundCore 2 schafft es insgesamt auf 10 Watt und besitzt zwei Treiber, die besser klingen als jedes Smartphone, Tablet oder jeder Laptop.

Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 24 Stunden ebenfalls ausdauernd und dank einer IPX7-Zertifizierung könnt Ihr den SoundCore 2 auch sorgenfrei draußen nutzen. Als Bestpreis bei anderen Händlern konnte ich am Cyber Monday Deals ab 36,95 Euro finden. Hier spart Ihr also.

Einen echten Preis-Leistungs-Knaller kauft Ihr mit dem Poco X3 NFC, denn für nur 219,90 Euro gibt's hier einen Snapdragon 732G-SoC, eine Quad-Kamera mit 64 Megapixeln und einen Akku mit 5.160 Milliamperestunden. Dabei war das Poco schon zum Release für 269 Euro ein günstiges Smartphone. Für 220 Euro lohnt sich der Kauf also umso mehr.

Dabei konnte ich das Handy bei anderen Händlern im Netz zu Preisen ab 250 Euro finden. Amazon bietet also tatsächlich eine Ersparnis und wenn Ihr noch ein Handy als Weihnachtsgeschenk sucht, ist das Poco eine Überlegung Wert. Da Poco zum Release des Handys zu Xiaomi gehörte, kommt das Handy übrigens mit der sehr guten Android-Oberfläche MIUI.

Mit dem HD 450BT von Sennheiser kauft Ihr einen sehr guten Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Dabei zahlt Ihr am Cyber Monday bei Amazon nur 99 Euro, während es den Kopfhörer bei anderen Händlern zu Preisen ab 139 Euro gibt. Sucht Ihr also nach einem ANC-Kopfhörer mit guter Klangqualität, könnt Ihr zuschlagen.

Die Akkulaufzeit ist mit 30 Stunden ebenfalls ausdauernd und aufgeladen wird der HD 450BT per USB-C. Unterstützt Euer Handy den Standard also, braucht Ihr auf Reisen nur noch ein Ladekabel mitzunehmen.

Was solltet Ihr beim Amazon-Kauf beachten?

Als weltweit größter Versandhandel bietet Amazon Angebote und Vorteile, an die kaum ein anderer Onlineshop heranreichen kann. So profitiert Ihr mit einem Abonnement bei Amazon Prime von besonderen Vorteilen wie einem kostenfreien Premium-Versand. Plant Ihr, besonders viel am Cyber Monday bei Amazon einzukaufen, lohnt sich der Abschluss des Abonnements dank einmonatiger Testphase durchaus. Einen Monat lang könnt Ihr anschließend sogar unzählige Filme bei Amazon Prime Video schauen.

Achtet bei Amazon-Käufern aber darauf, dass das gekaufte Produkt auch tatsächlich von Amazon selbst stammt. Denn mit Marketplace-Angeboten oder Dritthändlern stehen Euch Vorteile wie der Prime-Versand häufig nicht zur Verfügung. Davon abgesehen profitiert Ihr bei den meisten Amazon-Deals von einem 30-tägigen Rückgaberecht und könnt mit Zahlungsmitteln wie Kreditkarten, Bankeinzug, Monatsabrechnung (Vorsicht, keine Ratenzahlung) und einigen ausländischen Zahlungsdienstleistern.