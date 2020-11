Cyber Monday bei Media Markt: Die Top-Angebote mit Vergleichspreis

Media Markt-Deals im Überblick

(Mit einem Klick auf den Deal gelangt Ihr direkt zum Absatz mit mehr Informationen)

Starten wir mit einem guten Angebot für Euer Wohnzimmer! Denn mit dem GU43TU7079 verkauft Media Markt einen Samsung-Fernseher mit 43 Zoll und 4K-Panel. Der Smart TV mit Energieeffizienzklasse A wird heute für 333,38 Euro verkauft. Regulär und bei anderen Händlern zahlt Ihr für den Fernseher 388 Euro.

Beim Samsung GU43TU7079 handelt es sich um einen LED-Fernseher mit smarten Funktionen. Integriert sind zudem ein DVB-T2 HD-Empfänger, ein DVB-C-Receiver sowie DVB-S2. Wie Media Markt schriebt, erhaltet Ihr zum Kauf auch ein Entertainment-Paket mit HD+-Abonnement dazu. Genaueres lest Ihr auf der Produktseite.

Als eines der Top-Angebote wirbt Media Markt am Cyber Monday mit dem Samsung Galaxy Note 10 lite, das es für 326,74 Euro zu Kaufen gibt. Ein echt guter Preis, schließlich wird das Handy bei anderen Händlern aktuell für 420 Euro gehandelt. Allerdings ist das Produkt schon am Morgen des Cyber Monday nicht mehr verfügbar. Am vergangenen Black Friday sind ausverkaufte Produkte aber manchmal zurückgekommen – bleibt bei Interesse also wachsam!

Das Handy ist die Lite-Variante des 2019 erschienenen Samsung Galaxy Note 10 und ist somit kompatibel mit dem Samsung S-Pen. Darüber hinaus bietet es einen 4.500 mAh-Akku, einen optischen Fingerabdrucksensor im Display und ein Infinity-O-Display mit Super AMOLED-Technologie. Weiteres erfahrt Ihr in der damaligen Ankündigung des Handys!

Starten wir die Deals mit der mobilen Spielekonsole Nintendo Switch Lite, die es zusammen mit dem Spiel Animal Crossing für knapp 200 Euro zu kaufen gibt. Wie Saturn unterbietet Media Markt den Preis für das Bundle bei anderen Händlern um knapp 50 Euro. Beachtet allerdings, dass es sich nicht um die Nintendo Switch handelt, die Ihr auch an den Fernseher anschließen könnt.

Denn die Switch Lite ist lediglich eine Handheld-Spielekonsole und lässt sich durch abnehmen der Nintendo Joy-Con nicht auch vom Sofa aus auf dem Fernseher nutzen. In puncto Grafikleistung liegt die Lite-Version aber durchaus mit der Nintendo Switch auf und auch die Spiele sind dieselben.

Fast schon ein Pflichtkauf für jeden, der noch mit einer langsamen HDD arbeitet: Die Samsung 860 Evo mit einem Terabyte Speicherplatz. Die SSD bietet schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten und kann ältere Notebooks und lahme PCs wieder ein wenig auf Touren bringen. Statt gleich ein neues Notebook zu kaufen, könnt Ihr am Cyber Monday also auch 86,76 Euro für die SSD ausgeben.

Dabei zahlt Ihr bei anderen Händlern aktuell noch 106 Euro. Der Speicherplatz ist für eine SSD ebenfalls üppig, in der Regel verbauen Hersteller in ihren Notebooks 256 Gigabyte oder 512 Gigabyte. Somit eignet sich die SSD auch als Upgrade, falls Euer Speicher ständig überläuft.

Hierauf müsst Ihr beim Media Markt-Kauf achten

Media Markt bietet Euch gleichzeitig einen Onlineshop und unzählige Märkte in ganz Deutschland. Aus diesem Grund könnt Ihr beim Kauf einen favorisierten Händler auswählen und Euch die Produkte bequem in die Filiale liefern lassen. Die hierzu benötigte Versandart lautet "Abholung im Markt" und nach dem Kauf erhaltet Ihr eine Bestätigung, wenn die gekaufte Ware im Laden bereit liegt.

Alternativ könnt Ihr Euch die Artikel natürlich auch bequem nach Hause liefern lassen. Als Zahlungsmethoden stehen Euch dabei PayPal, die Bezahlung bei der Marktabholung, Kreditkarten, Finanzierungsangebote, Vorkasse, der Rechnungskauf per Klarna und PayDirekt zur Verfügung. Das Rückgaberecht liegt wie bei Saturn bei 14 Tagen und als Mitglied im Media Markt-Club könnt Ihr das Recht verlängern.

Vorteile im Media Markt Club

Der Media Markt Club ist das Bonusprogramm des Technikmarktes und bietet Euch Vorteile wie einen kostenfreien Premium-Versand oder ein verlängertes Rückgaberecht. Diese verlängert sich für Club-Mitglieder auf 28 Tage, darüber hinaus profitiert Ihr von der Möglichkeit, eine 0-Prozent-Finanzierung mit einer Laufzeit von bis zu 20 Monaten zu nutzen. Kauft Ihr am Cyber Monday also sehr teure Produkte, lohnt sich die Mitgliedschaft. Auf der folgenden Seite gelangt Ihr zum Media Markt Club.

Weitere Deal-Artikel auf NextPit

Nicht fündig geworden? Kein Problem, denn wir werfen unsere Augen auch auf andere Onlineshops und auch auf einige Produktkategorien. Alle Deal-Artikel findet Ihr am Black Friday und am Cyber Monday auf unserer Startseite oder Ihr steuert einfach einen der folgenden Artikel an: