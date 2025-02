Seid Ihr mit dem Auto unterwegs, kann eine Panne nicht nur richtig ärgerlich, sondern auch sehr teuer werden. Möchtet Ihr solche unerwarteten Situationen möglichst umgehen, bietet Aldi gerade ein vielseitiges Werkzeug mit einem Rabatt von 19 Prozent an. Doch nicht nur im Auto erweist sich dieses Gerät als nützlich. Was dahinter steckt und ob sich das Ganze überhaupt lohnt, erfahrt Ihr hier.

Seid Ihr schonmal auf einem Parkplatz gestrandet, weil das Auto nicht mehr anspringen wollte? Dann seid Ihr sicherlich dankbar gewesen, falls sich jemand erbarmt hat, Euch unter die Arme zu greifen oder der Gelbe Engel vom ADAC endlich erschien. Damit Euch so etwas nicht mehr passiert, bietet Aldi gerade den Yard Force Multifunktions-Luftkompressor und Jump Starter "LX AP153" mit einem Rabatt an. Neben der Starthilfe kann das Gerät auch Euren Reifendruck messen und verfügt zudem über eine eingebaute Notlampe.

Affiliate Angebot Yard Force LX AP153 Multifunktions-Luftkompressor und Jump Starter

Yard Force Multi-Tool: Akku-Luftpumpe, Starthilfe und mehr

Um das bereits erwähnte Beispiel noch einmal zu verdeutlichen: Stellt Euch vor, Ihr steht morgens an Eurem Wagen, möchtet zur Arbeit fahren, aber die Karre will nicht anspringen. Vor allem in der kalten Jahreszeit oder beim Zurücklegen von Kurzstrecken kann die Batterie schnell streiken. Hier kommt dann das Gadget von Yard Force ins Spiel, da es Starthilfe für Autos mit Motoren bis zu 5.000 cm³ Hubraum geben kann. Dadurch bleibt Euch die Wartezeit auf das gelbe Auto erspart und ein passendes Starthilfekabel ist im Lieferumfang direkt enthalten.

Der Yard Force LX-AP153 eignet sich nicht nur als Starthilfe! / © Yard Force

Der integrierte 10.400-mAh-Akku ist aber nicht nur für die Starthilfe eines Autos gut. Ihr könnt ihn ebenso als Powerbank verwenden, um Euer Handy, Tablet und Co. aufzuladen. Außerdem dient die Batterie als Stromquelle für den integrierten Luftkompressor. Denn, wer hätte es bei dem Gerätenamen vermutet, das Gerät kann auch Eure Auto- oder Fahrradreifen mit Luft versorgen. Auch eine Düse zum Aufpumpen von Sport- oder Gymnastikbällen liegt bei. Dabei kann der Motor einen Luftdruck von bis zu 9,5 bar sowie einen Luftstrom von bis zu 22 l/min erzeugen.

Es fehlt aber noch die letzte Funktion des Tools: Eine integrierte Notleuchte, die auf bis zu 200 Lumen aufhellt. Damit seid Ihr bei Nacht gut sichtbar. sollte Euch im Dunkeln mal der Saft ausgehen. Dadurch bietet Euch das Tool verschiedene Rettungsanker, sollte doch mal etwas passieren.

19 Prozent Rabatt bei Aldi: Lohnt sich das?

Bei Aldi ist das Gadget gerade um rund 20 Euro reduziert und kostet so nur noch 79,99 Euro* (+ 5,95 Euro Versandkosten). Günstiger haben wir den Luftkompressor samt Starthilfe-Funktion in keinem anderen Shop gefunden. Möchtet Ihr Euch also vor allen Eventualitäten schützen, ist der Deal definitiv einen Blick wert.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Denkt Ihr, dass so ein Gadget einen Nutzen für Euch hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!