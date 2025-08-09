Habt Ihr Euch ein neues Smartphone gekauft, braucht Ihr noch den passenden Handyvertrag. Aus dem Tarif-Dschungel das perfekte Tarifmodell zu finden, kann sich jedoch als ziemliches Problem entpuppen. Klingen 25 GB Datenvolumen für weniger als 5 Euro und eine monatliche Kündigungsfrist allerdings interessant, solltet Ihr diesen Tarif-Check auf keinen Fall verpassen.

Ehrlich gesagt, bin ich kein großer Fan von riesigen 300-GB-Handytarifen, für die ich 50 Euro oder mehr im Monat auf den Tisch legen muss. Zum einen benötige ich einfach nicht so viel Datenvolumen und zum anderen können die Kosten das monatliche Budget belasten. Seid Ihr einer ähnlichen Ansicht, könnte das aktuelle Angebot vom neuen Anbieter Handyhelden genau das Richtige für Euch sein. Denn hier bekommt Ihr einen passenden Handyvertrag im Telefónica-Netz und zahlt nicht einmal 5 Euro* monatlich.

Handyvertrag unter 5 Euro im Monat: Das bietet die Allnet-Flat

Es kommt nicht selten vor, dass solche Angebote einen Haken haben. Etwa gesonderte Kosten oder eine extrem geringe Download-Bandbreite. Das ist hier jedoch nicht der Fall. Ihr bekommt hier eine Allnet- und SMS-Flatrate von Klarmobil geboten und funkt im sehr guten 5G-Netz der Telefónica. Der aktuelle Mobilfunkstandard ist also nun auch im Budget-Segment angekommen. Euch stehen 25 GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung und Inhalte könnt Ihr unterwegs mit einer maximalen Download-Bandbreite von 50 Mbit/s konsumieren.

Mit dem verfügbaren Datenvolumen könnt Ihr bis zu 50 Stunden Netflix streamen (in SD). / © JarTee / shutterstock.com

Kostenloses EU-Roaming ist natürlich ebenfalls inbegriffen. Richtig spannend ist jedoch die Mindestvertragslaufzeit. Denn Ihr könnt den Handyvertrag monatlich kündigen. Ihr bindet Euch also nicht zwei Jahre, sondern könnt Euch bereits nach wenigen Wochen wieder umschauen – falls Ihr das wirklich möchtet. Die Kollegen von inside digital haben ein ähnliches Angebot aus den Tiefen des Internets gehoben. Ist Euch das Telefónica-Netz nicht geheuer, könnt Ihr auch einen 15-GB-Tarif von Vodafone beim neuen Anbieter sparSIM entdecken.

Billig-Tarif im Vergleich: Diese Kosten erwarten Euch

Schauen wir uns also die Kosten an. Mit 4,99 Euro pro Monat* seid Ihr hier dabei, müsst allerdings eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 9,99 Euro zahlen. Das ist verdammt günstig, wenn wir uns die vorher genannten Tarif-Features anschauen. Ihr könnt Eure Rufnummer kostenlos mitnehmen, bekommt hier jedoch keinen gesonderten Bonus geboten. Das spannende ist jedoch, dass Handyhelden verspricht, die Kosten hier nicht zu erhöhen, solange Ihr nicht kündigt. Bedeutet, dass Ihr auch nach Ablauf der einmonatigen Laufzeit weiterhin so wenig zahlt.

Auch im direkten Vergleich zu anderen Anbietern ist das Handyhelden-Angebot unschlagbar. Originale o2-Tarife bieten Euch zwar eine höhere Download-Bandbreite und teilweise mehr Datenvolumen, kosten Euch jedoch deutlich mehr. Auch Provider wie Freenet oder Klarmobil kommen hier nicht mit. Ersterer bietet mit der "Back to School"-Aktion eine 17-GB-Allnet-Flat für 9,99 Euro im Telefónica-Netz*, die ebenfalls monatlich kündbar, dennoch fast doppelt so teuer, ist.

Die wichtigsten Fakten zum 5-Euro-Tarif auf einen Blick

25 GB im 5G-Netz der Telefónica

Maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s

Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

9,99 Euro Anschlussgebühr

Keine Mindestlaufzeit (monatlich kündbar)

4,99 Euro pro Monat – dauerhaft!*

Lohnt sich das Tarif-Angebot von Handyhelden?

Günstiger kommt Ihr aktuell nicht ins Telefónica-Netz – das ist klar. Generell gilt auch, dass Ihr in den anderen Netzen kein besseres Angebot erhaltet. Das größte Problem könnte die Download-Bandbreite darstellen. Diese ist bei hoher Netzauslastung etwas schwach, reicht aber in der Regel vollkommen aus. Auch beim Datenvolumen müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. Solange Ihr nicht vorhabt, permanent Netflix über das Mobilfunknetz zu schauen, genügen 25 GB durchaus. Der Deal lohnt sich also in jedem Fall – vor allem durch die monatliche Kündigungsfrist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Handyhelden-Deal interessant für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!