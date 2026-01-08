Arbeitet Ihr von zu Hause aus, wollt aber Berufliches und Privates klar trennen, kann ein zusätzlicher Rechner sinnvoll sein. Wenn ein klassischer Laptop für Euch nicht infrage kommt, lohnt sich aktuell ein Blick zu Netto. Dort gibt es einen kompakten Mini-PC mit Windows 11 Pro für unter 200 Euro.

Supermärkte wie Netto, Lidl oder Aldi sind längst mehr als reine Anlaufstellen für den Wocheneinkauf. Gerade im Technikbereich bauen viele Händler ihr Sortiment stetig aus. Während manche auf Eigenmarken setzen, findet Ihr bei Netto immer häufiger bekannte Hersteller zu attraktiven Preisen. Dazu gehört aktuell auch ein Mini-PC von Acemagic, der mit 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet ist und sich problemlos als kompakte Multimedia- oder Arbeitsstation nutzen lässt. Derzeit spart Ihr beim Kauf 34 Prozent, sodass wir mal genauer hinsehen.

Acemagic MiniPC N150 194,99 € Der Acemagic MiniPC N150 liefert mit einem Intel N150 (bis 3,6 GHz), 16 GB RAM und 512 GB SSD starke Office-Leistung und ist ultrakompakt. Dual-4K-Ausgänge, WiFi 6 und leise Kühlung eignen sich ideal für Home-Office. Direkt zum Angebot

Mini-PC mit Windows 11 Pro: Das bietet der Acemagic N150

Natürlich könnt Ihr hier keine High-End-Gaming-Performance erwarten. Aber das sollte den meisten beim Blick auf den Preis bereits klar sein. Dennoch ist der Acemagic N150 zum Arbeiten gut ausgestattet. Den Anfang macht ein Intel N150-Prozessor der Twin-Lake-Serie. Die Quad-Core-CPU taktet auf maximal 3,6 GHz. Bei der GPU handelt es sich um eine integrierte Grafikeinheit von Intel. Der Hersteller setzt zudem auf eine Speicherkonfiguration aus 16 GB DDR4-RAM und einer 512-GB-SSD.

Der Acemagic Mini-PC passt auf so gut wie jeden Schreibtisch. Bildquelle: Acemagic / Erstellt mit Nano Banana

Ab Werk ist bereits Windows 11 Pro vorinstalliert. Mit seinem Gewicht von 260 Gramm und den Maßen 100 x 100 x 34 mm passt das Gerät zudem problemlos in die meisten Taschen oder auf so gut wie jeden Schreibtisch. Im Lieferumfang ist auch eine VESA-Halterung enthalten, falls Ihr den Mini-PC direkt an Eurem Bildschirm befestigen möchtet. Insgesamt sieben Schnittstellen ermöglichen zudem, dass Ihr verschiedene Endgeräte verbinden könnt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

2x USB 3.2 Gen1 Type-A

2x USB 2.0 Type-A

1x HDMI

1x DP

1x 3,5-mm-Klinkenanschluss

Dadurch steht auch einem Multi-Monitor-Setup nichts im Wege. Alles in allem erhaltet Ihr hier einen strom- und platzsparenden Mini-PC, der über ausreichend Leistung für den Arbeitsalltag verfügt und zudem richtig günstig ist. Doch auch als Multimedia-Station an Eurem Smart-TV hinterlässt das Gerät einen durchaus guten Eindruck.

Unsere Einschätzung: Lohnt sich der Netto-Deal?

Der bisherige Text liest sich sicherlich wie ein Liebeslied an den Acemagic N150. Allerdings sollte neben all dem Lob auch etwas Klarheit geschaffen werden. Der Prozessor zählt zu den langsameren Modellen aus dem Hause Intel. Die Performance dürfte dabei eher an ein Dual-Core-Modell erinnern. Dadurch sind ressourcenlastige Aufgaben eher schwierig. Grundlegende Aufgaben, wie die Nutzung von MS Office-Anwendungen oder surfen im Netz stellen allerdings kein Problem dar. Die verbaute Grafikeinheit lädt allerdings nicht unbedingt zur intensiven Nutzung von Photoshop & Co. ein.

Warum ist der Acemagic N150 also trotzdem spannend? Der Grund liegt in den geringen Kosten. Denn Netto reduziert den Mini-PC aktuell um 34 Prozent. Dadurch zahlt Ihr nur noch 194,99 Euro für das Modell. Es kommen zwar noch 5,95 Euro für den Versand dazu, den Deal-Charakter schmälert das aber keineswegs. Ihr bekommt hier einen Mini-PC zu starken Konditionen, mit dem Ihr grundlegende Aufgaben erledigen könnt, ohne tief in die Tasche zu greifen. Wenn Ihr also hauptsächlich in Office-Programmen unterwegs seid oder im Internet surft, benötigt Ihr keinen 3000 Euro teuren Gaming-Rechner. Der Acemagic N150 ist hier mehr als ausreichend – und richtig günstig.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Acemagic N150 interessant für Euch oder ist die Performance etwas zu schwach? Lasst es uns wissen!