Die beliebten Amazon Prime Days starten und das bedeutet: Angebote und Rabatte en masse. Die Gelegenheit lässt sich auch der neue Saugroboter-Hersteller 3i nicht entgehen und schraubt ordentlich am Preis seiner einzigartigen Robosauger-Modelle. Welche Saugroboter mit Wischfunktion im Angebot sind und wie Ihr exklusiv noch mehr sparen könnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

3i P10 Ultra: Top-Saugroboter mit starkem Rabatt

Der 3i P10 Ultra bietet eine starke Saug- und Wischleistung. / © 3i

Mit dem P10 Ultra hat Hersteller 3i ordentlich für Aufsehen auf dem Saugroboter-Markt gesorgt. Der Roboter saugt mit einem 18.000 Pa starken Motor, der selbst auf Teppichen eine zuverlässige Tiefenreinigung ermöglicht. In Kombination mit zwei rotierenden Wischmopps stellt der P10 Ultra eine leistungsstarke All-in-One-Lösung dar. Damit er nie die Orientierung verliert, wurde er mit einer LiDAR-Navigation und KI-Hinderniserkennung ausgestattet.

All die Leistung bringt natürlich wenig, wenn man sich im Anschluss um die Wartung kümmern muss. Genau hier kommt die Basisstation ins Spiel. Sie hat eine Absaugfunktion, reinigt die Wischausrüstung mit bis zu 60° C und trocknet diese anschließend mit. Die unverbindliche Preisempfehlung des 3i P10 Ultra liegt bei 999,99 Euro. Während des Prime Day sinkt der Preis drastisch um 400 Euro. Zusätzlich sparen Kunden mit dem Code "P10DESAVE5" weitere 5 Prozent beim Kauf. Somit ist der Roboter für nur noch 569,99 Euro* erhältlich.

Affiliate Angebot 3i P10 Ultra Mit dem Code "P10DESAVE5"

3i G10+: Budget-Saugroboter noch günstiger

Der 3i G10+ hat zwar keine Absaugstation, aber die hat er auch nicht nötig! / © 3i

Der 3i G10+ ist die perfekte Wahl für diejenigen, die einen Saugroboter mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Anders, als der P10 Ultra, hat dieses Modell keine Wartungsstation. Der Clou ist ein anderer: 3i verbaut einen Staubbehälter mit integrierter Schmutzkomprimierung. Das soll dafür sorgen, dass Ihr Euch bis zu 60 Tage (je nach Nutzung) nicht um die Leerung des Staubbehälters kümmern müsst. Hinzu kommt, dass der Staubtank für zusätzliche Hygiene mit UV-Licht ausgestattet ist.

Auch wenn wir hier von einem Budget-Modell reden, trifft das nicht auf die weitere verbaute Technik zu. Der Saugroboter verfügt über eine ausfahrbare Seitenbürste und einen ausfahrbaren Wischmopp. Satte 18.000-Pa-Saugpower stecken im Gerät. Die Navigation und Hinderniserkennung klappt dank LiDAR-Sensoren und einer KI-Kamera.

Für gewöhnlich kostet der 3i G10+ 449,99 Euro. Mit dem Code "G10DESAVE10" spart Ihr zusätzliche 10 Prozent. Anlässlich des Prime Day senkt der Hersteller den Preis somit auf schlappe 314,99 Euro*.

Affiliate Angebot 3i G10+ Saugroboter Mit dem Code "G10DESAVE10"

3i S10 Ultra: Einzigartige Technik, die andere Saugroboter nicht bieten

Der 3i S10 Ultra bietet ein Feature, was sonst kein anderes Modell auf dem Markt hat. / © 3i

Der letzte Saugroboter-Deal im Bunde umfasst den S10 Ultra, das 2024-er Top-Modell von 3i. Was verrückt klingt, ist tatsächlich die Wahrheit: Dieser Saugroboter stellt sein eigenes Wasser her! Interessant ist, dass kein anderer Hersteller eine solche Technologie anbietet. Der S10 Ultra nutzt gebrauchtes Wasser mithilfe eines Destillations- und Kondensationssystems im Dock. Die Station reinigt das destillierte Wasser, sodass am Ende sauberes Wasser für den nächsten Wischvorgang zur Verfügung steht. Dass die Station über eine Absaugfunktion und Wartungsfeatures für die Wischausrüstung verfügt, gerät dabei fast schon in Vergessenheit.

Und der Roboter selbst? Dieser hat eine Wischwalze und keine rotierenden Wischpads. So übt der Saugroboter mehr Druck beim Wischen aus, was zu einem effizienteren Wischergebnis führen soll. Der 3i S10 Ultra eignet sich für alle, die nach einem Saugroboter mit guter Wischfunktion suchen und dabei nicht auf Wartungsfunktionen verzichten möchten.

Das Gesamtpaket hat auch seinen Preis. Kunden zahlen für den S10 Ultra 1.499,99 Euro. Dank des Amazon Prime Day sinkt der Preis um 300 Euro. Wer den Code „S10DESAVE5” eingibt, erhält weitere 5 Prozent Rabatt und zahlt im Endeffekt nur 1.139,99 Euro*.

Affiliate Angebot S10 Ultra Mit dem Code "S10DESAVE5"

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist einer der 3i-Sauger interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist aus einer Zusammenarbeit zwischen 3i und nextpit entstanden. Diese Kooperation hatte keinen Einfluss auf die redaktionelle Meinung von nextpit.