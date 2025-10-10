Habt Ihr vor, Eure Streaming-Karriere aufzupolieren, oder möchtet Ihr gestochen scharf im Meeting zu sehen sein, solltet Ihr Euch die aktuelle Herbstaktion von Insta360 nicht entgehenlassen. Vor allem drei 4K-Webcams sind aktuell deutlich reduziert erhältlich. Für wen sich die Angebote zur Insta360 Link, Link 2 und Link 2C besonders lohnen, verraten wir Euch in diesem Artikel.

In Zeiten des Homeoffice und der Vlogger sind Webcams kaum noch wegzudenken. Während alte Kameras mit Pixel-Auflösung längst nicht mehr interessant zu sein scheinen, sind es vor allem Modelle mit einer 4K-Auflösung, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Bekannter Hersteller ist hier Insta360. Mit der Link-Serie* erwarten Euch nicht nur richtig leistungsstarke Modelle, sondern auch zahlreiche spannende KI-Funktionen. Das Beste: Die Profi-Webcams bekommt Ihr aktuell mit einem satten Rabatt geboten.

Insta360 Link 2 & Link 2C: 4K-Webcams mit Profi-Sound

Ein gutes Beispiel sind die beiden Link-2-Varianten. Diese bieten eine 4K-UHD-Auflösung bei 30 fps und liefern ein gestochen scharfes Bild, das durch eine gute Schärfentiefe unterstützt wird. Ein 1/2"-Sensor sorgt dabei zudem für eine gute Darstellung – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Beide Modelle verfügen zudem über zahlreiche KI-Funktionen, wie etwa das automatische Tracking, das Euch immer im Fokus behält. Zusätzlich erkennt die Webcam auch Whiteboards und stellt Euch die Inhalte dar.

Die Insta360 Link 2 und Link 2C bieten zahlreiche KI-Funktionen. / © Insta360

Insta 360 wirbt zudem mit einem Profi-Ton. Dieser kommt unter anderem durch die KI-gestützte Rauschunterdrückung, die Hintergrundgeräusche effektiv herausfiltern soll. In Verbindung mit fortschrittlicher Audio-Technologie wird zudem der Aufnahmesound verbessert. Die Hauptunterschiede beider Modelle liegen im Gimbal und im Fokus. Während die Link 2* auf einen 2-Achsen-Gimbal und PDAF setzt, bekommt Ihr bei der Link 2C einen Autofokus geboten. Auf den Gimbal müsst Ihr hier komplett verzichten. Das zeigt sich allerdings auch im Preis.

Starke Rabatte auf Insta360-Webcams – aber nur für kurze Zeit

Regulär zahlt Ihr für die Insta360 Link 2 nämlich 229,99 Euro. Hier zieht der Hersteller aktuell jedoch 60,99 Euro ab, wodurch Ihr nur noch 169 Euro* auf den Tresen legen müsst. Könnt Ihr auf den Gimbal und PDAF verzichten, kostet Euch die Link 2C sogar nur 109 Euro* (statt 169,99 Euro). In beiden Fällen erhaltet Ihr professionelle 4K-Webcams zum richtig guten Kurs.

Insta360 Link: Das perfekte Mittelmaß

Ein weiteres Modell der Aktion ist die Insta360 Link. Hierbei erwartet Euch ebenfalls ein 1/2"-Sensor, eine 4K-UHD-Auflösung bei 30 fps und PDAF. Weiterhin sind KI-Tracking und Gestenerkennung mit an Bord. Die Link-Webcam setzt zudem auf einen 3-Achsen-Gimbal. Preislich wird Euch hier ein guter Mittelwert geboten. Denn die Insta360 Link bekommt Ihr für 135 Euro* bei Amazon. Hier liegt die UVP eigentlich bei 219,99 Euro. Seid Ihr auf der Suche nach echten Profi-Webcams, sind alle drei Modelle eine Empfehlung wert.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind die Webcams interessant für Euch? Fehlt Euch ein Feature? Lasst es uns wissen!

