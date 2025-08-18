Fernsehen ist heutzutage digital. Die alten Satellitenschüsseln verschwinden aus den deutschen Städten und immer mehr Menschen setzen auf Streaming von Netflix, Disney+ & Co. Möchtet Ihr weiterhin Sender wie RTL, Pro7 oder ARD empfangen, lohnt sich ein Blick auf ein aktuelles Angebot von Freenet.

Genauer gesagt handelt es sich um einen Deal zum beliebten Streaming-Anbieter waipu.tv. Ihr könnt Euch gerade das "Perfect Plus"-Abonnement samt 4K-Streaming-Stick für gerade einmal 5 Euro pro Monat* schnappen. Das beste: Der waipu-Stick gehört anschließend Euch. Was Euch hier genau erwartet, erfahrt Ihr in den folgenden Zeilen.

Affiliate Angebot waipu.tv-Deal Perfect Plus Jahrespaket mit 4K-Streaming-Stick zum Schnäppchenpreis

Das Abendprogramm in HD: Das bietet Euch waipu.tv

Über waipu.tv empfangt Ihr über 300 TV-Sender. Davon empfangt Ihr über 290 in HD-Qualität. Selbst 70 sogenannte Pay-TV-Sender sind im Abo bereits enthalten. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, aus über 40.000 Filmen der "waiputhek" zu wählen. Möchtet Ihr eine Sendung unbedingt immer wieder anschauen, stehen Euch zudem 150 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung. Das hier gebuchte Perfect-Plus-Abo könnt Ihr auf vier Geräten gleichzeitig genießen.

Der Waipu 4K TV Stick funktioniert mit Stecker und HDMI / © nextpit

Damit seid Ihr bestens gewappnet, um beispielsweise Eure liebsten Krimis auf 13th Street zu verfolgen oder Euch vom Abendprogramm der privaten Sendeanstalten berieseln zu lassen. Als Bonus legt Freenet noch den waipu.tv 4K-Stick obendrauf. Dieser ermöglicht die Darstellung von Inhalten in 4K-Qualität (insofern Euer Smart-TV das auch kann) und ist dank Quad-Core-Prozessor recht flott unterwegs. Der Speicher von 8 GB ist etwas schwach, aber dank der einfachen Bedienung eignet sich der Streaming-Stick vor allem für Familien.

waipu.tv-Abonnement und Streaming-Stick zum Schnäppchenpreis

Ihr schließt beim aktuellen Deal einen Vertrag ab, der Euch 12 Monate lang bindet. Denn Ihr bekommt aktuell das Perfect Plus-Jahrespaket für 5 Euro monatlich* geboten. Ab dem 13. Monat werden dann 9,99 Euro fällig. Kündigt Ihr rechtzeitig, müsst Ihr jedoch keine Kostenerhöhung fürchten. Für einmalig 1 Euro gibt*s den Streaming-Stick dazu, der nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit in Euer Eigentum wandert.

Lest auch : Xiaomi verkauft genialen Smart-TV unter 400 Euro

Bedeutet, dass Ihr nach Ablauf dieser 12 Monate insgesamt 61 Euro für Streaming-Stick und -Abo gezahlt* habt. Ein ziemlicher Schnapper, wenn Ihr bedenkt, dass Netflix & Co. nicht davor zurückschrecken, die Kosten zu erhöhen. Allerdings sollte auch klar sein, dass dieser Deal weniger interessant für Menschen ist, die mit regulärem Fernsehen nichts anfangen können. Habt Ihr also bereits Netflix, Disney+ oder ähnliche Anbieter und bevorzugt diese, ist waipu.tv zwar eine interessante Alternative, aber bietet nicht dieselben Freiheiten. Für den geringen Preis ein dennoch guter Deal.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Streaming-Deal interessant für Euch oder benötigt Ihr so etwas nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!