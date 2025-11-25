Xiaomi ist einer der größten Tech-Giganten aus China und vor allem für seine Smartphones bekannt. Doch auch die Smart-TVs des Unternehmen müssen sich nicht verstecken. Jetzt könnt Ihr Euch sogar einen 65-Zoll-Fernseher von Xiaomi für weniger als 350 Euro schnappen.

Genauer gesagt handelt es sich um den Xiaomi TV F 65, der aktuell die Bestseller-Liste von Amazon anführt. Der 4K-TV bietet nicht nur eine richtig starke Auflösung, in der Ihr Eure Filme und Serien genießen könnt, sondern kann auch mit HDR10 und integriertem Fire TV OS überzeugen. Zum Black Friday könnt Ihr Euch den 65-Zoll-TV erstmals für 339 Euro bei Amazon sichern.

Xiaomi TV F 65 339,00 € Der Xiaomi TV F 65 bietet ein 4K UHD Display mit 100 Hz Bildwiederholrate für besonders flüssige Bilder und eignet sich gut für Gaming. Er läuft mit Fire TV OS und integriert Alexa für einfache Sprachsteuerung. Zudem überzeugt er mit guter Farbdarstellung, HDR10-Unterstützung und schneller Bedienung. Zum Black-Friday-Kracher

65-Zoll-TV unter 400 Euro – Lohnt sich das?

Xiaomi reiht sich mit dem TV F 65 2026 in die Riegen von Hisense, TCL oder sogar den Budget-Varianten von LG und Samsung ein. Der 4K-Fernseher bietet ein 65-Zoll-VA-Panel mit einer Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Im Netz ist teilweise zwar auch die Rede von QLED, allerdings trifft dies nur auf die Pro-Variante zu. Bilder werden hier mit 3.840 x 2.160 (4K-UHD) aufgelöst. Dabei bietet das Gerät eine Bildwiederholrate von maximal 60 Hz. Allerdings könnt Ihr diese im Game-Boost-Modus auf bis zu 120 Hz erhöhen.

Der Xiaomi-Fernseher bietet unter anderem eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Image source: Xiaomi

Trotzdem sind keine tatsächlichen 4K@120Hz-Darstellungen möglich, da der TV keine HDMI-2.1-Ports besitzt. Stattdessen setzt Xiaomi auf drei HDMI-2.0-Anschlüsse, die auch über eARC und ALLM verfügen. VRR sucht Ihr ebenfalls vergeblich. Das Bild wird durch HDR10+ und die sogenannte MEMC-Bewegungsglättung jedoch deutlich aufgehübscht, falls Ihr lieber Filme schauen möchtet.

Als Betriebssystem setzt der Hersteller auf Fire TV, was eine Vielzahl von Apps, darunter natürlich auch Netflix, Disney+ & Co., verspricht. Das Budget-Modell bietet also ein starkes Gesamtpaket für alle, die gerne Serien mit einer ordentlichen Bildqualität schauen und nicht zwingend auf höchstem Niveau zocken müssen.

65-Zoll-Fernseher unter 350 Euro – Lohnt sich das?

Während der Black-Friday-Angebote bietet Amazon den Smart-TV erstmals zu diesem Preis an. Als Referenz nutzt der Versandriese, wie so oft, die UVP in Höhe von 569 Euro. Dank eines Rabattes in Höhe von 40 Prozent entsteht somit ein echtes Schnäppchen. Den Xiaomi TV F 65 bekommt Ihr jetzt für gerade einmal 339 Euro geboten – günstiger war bisher niemand.

Der Smart-TV (Kaufberatung) kann auf dem Papier definitiv überzeugen und setzt sich bei Amazon sogar als Bestseller in der Fernseher-Kategorie durch.. Zur unverbindlichen Preisempfehlung würden wir Euch das Einsteigermodell allerdings nicht empfehlen. Beim Preisschild von 339 Euro klingeln allerdings alle Deal-Glocken. Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen und großen Fernseher, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten.

Xiaomi TV F 65 339,00 € Der Xiaomi TV F 65 bietet ein 4K UHD Display mit 100 Hz Bildwiederholrate für besonders flüssige Bilder und eignet sich gut für Gaming. Er läuft mit Fire TV OS und integriert Alexa für einfache Sprachsteuerung. Zudem überzeugt er mit guter Farbdarstellung, HDR10-Unterstützung und schneller Bedienung. Zum Black-Friday-Kracher

Was haltet Ihr von dem Angebot? Lohnt sich der Xiaomi TV F 65 2026 für unter 400 Euro? Lasst es uns wissen!