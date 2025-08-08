Selbst Fernseher von großen Marken wie Philips müssen nicht immer teuer sein. Das beweist Aldi jetzt mit einem Top-Angebot. Der Discounter verkauft gerade ein 4K-Modell des Herstellers zum absoluten Bestpreis. Ob sich das lohnt, verrät Euch nextpit.

Aldi schließt den Online-Shop in wenigen Wochen und räumt aktuell die Lager leer. Jetzt bekommt Ihr beim Discounter einen echten Marken-Fernseher zum kleinen Preis. Die 55-Zoll-Variante des Philips PUS7409/12 gibt's jetzt zum absoluten Bestpreis – und somit über 100 Euro günstiger als bei der Konkurrenz. Allerdings müsst Ihr Euch beeilen. Die Produkte im Online-Shop sind derzeit schneller vergriffen, als wir Euch darüber informieren könnten.

Philips 55PUS7409/12: Ausgewogene Mittelklasse für Film-Fans

Eine Sache vorweg: Der Philips-TV wird auf der Produktseite von Aldi als "Ideal für Gaming" angepriesen. Seid Ihr auf der Suche nach einem solchen Gerät, solltet Ihr jedoch die Finger vom Smart-TV lassen. Obwohl das 55 Zoll große Display eine 4K-Auflösung bietet, liegt die native Bildwiederholrate bei 50 Hz, was vor allem bei schnellen Games zu Bewegungsunschärfe führt. Mit dem Hisense E7Q Pro im aktuellen Amazon-Deal findet Ihr hier eine deutlich bessere Alternative.

Aldi schließt in wenigen Wochen seinen Onlineshop und leert jetzt die Lager. / © Bild generiert mit OpenAI DALL·E

Das soll jedoch nicht bedeuten, dass der Fernseher nichts zu bieten hat – im Gegenteil. Das Gerät unterstützt HDR10+, HLG und Dolby Vision und kann zudem mit Micro-Dimming aufwarten. Als Betriebssystem setzt Philips auf ein Google TV-basiertes Titan OS mit einer Vielzahl von Apps. Auch eine Integration in Google Assistant, Alexa oder Matter sind hier möglich. Der Grund, warum der PUS7409/12 als Gaming-TV angesehen wird, sind die entsprechenden Features. Denn der Smart-TV bietet drei HDMI.2.1-Ports mit eARC und unterstützt VRR, sowie eine geringe Eingangsverzögerung.

Die große Konkurrenz: Lidl startet bald Sommer-Sale

Zusätzlich finden sich zwei USB-A-Anschlüsse sowie ein RJ45-LAN-Port. Beim Sound könnt Ihr Euch zwar auf Dolby Atmos einstellen, allerdings sorgen zwei 10 Watt "Full-Range"-Lautsprecher nicht gerade für Freudensprünge. Damit erhaltet Ihr einen ausgewogenen Mittelklasse-TV, der sich vor allem für Film-Fans eignet, die gerne mal etwas auf der Konsole zocken, dabei allerdings nicht zuviel Wert auf schnelle Spiele setzen. Noch ein letzter Hinweis: Philips selbst gibt keine Infos zur Helligkeit. Allerdings gibt Displayspecifications diese mit ca. 280 Nits an.

Aldi-Deal im Check: Top oder Flop?

Das wichtigste ist nun natürlich der Preis. Aldi reduziert den Philips-TV aktuell um 46 Prozent von seiner UVP. Diese liegt bei 749 Euro, wodurch Ihr den PUSH7409/12 für 399 Euro bekommt. Für einen solchen Preis rentiert sich der Smart-TV (zur Kaufberatung) definitiv. Ihr bekommt hier bewährte Philips-Technologie für unter 400 Euro – allerdings ohne Ambilight.

Der Philips-Fernseher ist aktuell zum Bestpreis im Aldi-Online-Shop erhältlich. / © Philips / Aldi / erweitert mit Photoshop Generative Fill

Das Angebot ist durchaus spannend, jedoch kein absoluter Kracher-Deal. Im Preisvergleich wird schnell ersichtlich, dass es den smarten Fernseher bisher nie günstiger gab, er jedoch erst Ende Juli in einem ähnlichen Angebot erhältlich war. Der aktuell nächstbeste Preis liegt mit 505 Euro jedoch deutlich höher. Ihr solltet jedoch noch zwei Dinge bedenken: Zum einen setzt Aldi noch Versandkosten in Höhe von 18,90 Euro fest. Zum anderen sind nur noch wenige Geräte verfügbar und der Discounter wird das Lager nicht mehr aufstocken.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Philips-TV genau das Richtige für Euch oder greift Ihr doch lieber zum genannten Hisense? Lasst es uns wissen!