Der Amazon Prime Day bringt einige echte Deal-Perlen zum Vorschein. Auch die neuen Amazon Fire TV Omni der Mini-LED-Serie sind aktuell um bis zu 42 Prozent günstiger erhältlich. Was es mit den Angeboten auf sich hat, ob diese sich lohnen und warum Amazon mit den neuen Smart-TVs durchaus eine Chance auf dem Markt hat, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Neben den Echo-Geräten bietet Amazon eine ganze Bandbreite von eigenen Geräten an. Neben Sicherheitskameras und smarten Lautsprechern ist vor allem Fire TV hierzulande sehr bekannt. Dazu zählen neben den bekannten Streaming-Sticks* auch Soundbars und eben Smart-TVs. Vor einigen Monaten gab es Zuwachs im Produktportfolio und so könnt Ihr Euch über die neue Amazon Fire TV Omni-Mini-LED-Serie* freuen. Vor allem dann, wenn der Versandriese, so wie jetzt, den Rotstift ansetzt.

Amazon Fire TV Omni-Mini-LED-Serie: Wie schlägt sich der 4K-Fernseher?

Die aktuelle QLED-Reihe von Amazon* kann sich durchaus sehen lassen. Neben der guten Paneltechnologie setzt das Gerät auf eine 4K-UHD-Auflösung und eine Bildwiederholrate, die sich im Gaming-Modus auf bis zu 144 Hz erhöhen lässt. Bleiben wir auch gleich bei den Features für Zocker: Zwei HDMI 2.1-Ports sorgen dafür, dass Ihr Games auf 4K@120Hz zocken könnt. AMD FreeSync Premium Pro, ein Auto Low Latency Mode (ALLM) und VRR sind ebenfalls integriert. Der Input-Lag hingegen liegt bei 13,1 ms.

Die Alexa-Integration ermöglicht beispielsweise eine Bild-in-Bild-Option mit verbundenen Überwachungskameras. / © Amazon

Zur Bildverbesserung sind zudem Dolby Vision IQ, HDR10 und HDR10+ an Bord. Außerdem sorgt die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung in 512 separaten Dimmzonen für eine sehr gute Schwarzwertdarstellung sowie einen hohen Kontrastwert. Der Sound ist für einen Smart-TV (Kaufberatung) zumindest akzeptabel, da hier auch ein zusätzlicher Subwoofer verbaut wurde und Dolby Atmos unterstützt wird. Mit Wi-Fi 6E könnt Ihr das Gerät auch problemlos ins Heimnetzwerk einbinden und beispielsweise über Alexa-Sprachbefehle steuern.

Lohnen sich die Amazon-Fernseher?

Dank Ambient Light passt sich das Bild an das Umgebungslicht an. / © Amazon

Das Datenblatt liest sich gut. Lediglich die Spitzenhelligkeit und die Farbgenauigkeit können es noch nicht mit den High-End-Modellen anderer Hersteller aufnehmen. Schauen wir auf den Preis, müssen sie das aber auch nicht. Der 4K-TV ist in drei verschiedenen Größen verfügbar: 55, 65 und 75 Zoll. Aufgrund der nahenden Prime Days bekommt Ihr bis zum 14. Oktober zudem ordentliche Rabatte geboten. Wie diese aussehen, haben wir Euch nachfolgend aufgelistet:

Amazon wirbt mit dem besten TV-Bild bisher für Geräte des Herstellers. Damit könnte der Versandriese recht behalten. Seid Ihr auf der Suche nach einem leistungsfähigen 4K-Fernseher, der zwischen gehobener Mittelklasse und High-End schwankt, allerdings keine 2.000 Euro oder mehr kostet und könnt Euch zudem noch mit der Amazon-Integration anfreunden, solltet Ihr Euch die Deals zu den Mini-LED-TVs* unbedingt näher anschauen.

Wie ist Eure Meinung? Taugen die Amazon Fire TV Omni Mini-LED-Fernseher etwas? Oder ist das nur rausgeschmissenes Geld? Lasst es uns wissen!