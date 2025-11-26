Rund um Black Friday stehen nicht nur Fernseher oder Saugroboter im Fokus, sondern auch praktische Alltagsgadgets, die gerade stark im Preis fallen und dadurch besonders interessant werden. Wir schauen uns mehrere Essentials genauer an.

Viele Handys von Herstellern wie Samsung, Apple oder Google haben leider einen schwachen Akku. Anfangs reicht die Laufzeit noch für einen ganzen Tag, doch schon nach kurzer Zeit kann sie auf nur wenige Stunden sinken. In solchen Momenten ist es sinnvoll, eine passende Powerbank griffbereit zu haben. Genau hier kommen die aktuellen Baseus-Modelle ins Spiel – einige davon unterstützen sogar MagSafe. Im Black-Week-Sale ist eine Powerbank bereits für rund 28 Euro zu haben, was sie zu einem kleinen, aber sehr nützlichen Begleiter für unterwegs macht.

Powerbanks von Baseus: Schnappt Euch bis zu 41 Prozent Rabatt

Die Powerbanks unterscheiden sich hauptsächlich in der verfügbaren Leistung. Was sie alle eint, ist neben der MagSafe-Option auch die Zertifizierung nach Qi2-Ladestandard. Das gilt ebenso für die Ladestation am Ende des Artikels, die Ihr zusätzlich für Euer MacBook oder iPad nutzen könnt. Schauen wir uns zuerst einmal die Powerbanks etwas genauer an.

Baseus EnerFill – Diese Powerbank kostet keine 30 Euro mehr

Als Erstes schauen wir uns die Baseus EnerFill FM12 genauer an. Die Powerbank erhält einen satten Rabatt von 41 Prozent und kostet somit nur noch 28,49 Euro. Sie liefert eine Leistung von 22,5 Watt über Kabel und kann, dank Qi2-Zertifikat, bis zu 15 Watt im kabellosen Modus laden. Dabei verfügt das Gadget über eine Gesamtkapazität von 10.000 mAh. Die Mini-Powerbank ist mit allen aktuellen iPhones, iPads und AirPods kompatibel – und auch Android-Nutzer können hiermit ihr Smartphone via Kabel aufladen. Sollte doch einmal etwas passieren, gibt’s zudem eine 24-monatige Garantie vom Hersteller.

Baseus EnerFill FM12 28,49 € Die Baseus EnerFill FM12 ist eine kompakte Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität und Qi2-zertifiziertem 15W MagSafe Wireless Charging. Sie bietet außerdem 22,5W schnelles kabelgebundenes Laden per USB-C und starke Magnetkraft für eine sichere Befestigung an MagSafe-kompatiblen Geräten. Die Powerbank unterstützt gleichzeitiges Laden von zwei Geräten und hat intelligente Temperaturkontrolle für sichere Nutzung unterwegs. Jetzt mit 41 Prozent Rabatt bei Amazon! Zum Angebot

Baseus PicoGo – Perfekt für die Hosentasche

Die Baseus PicoGo AM61 ist nach Qi2.2 ziertifiziert. Image source: Baseus

Das zweite Modell in unserer Liste bietet eine Kapazität von 10.000 mAh und liefert eine Leistung von 45 Watt. Sie ist zudem nach Qi2.2 zertifiziert, was zu weniger Hitzeentwicklung führt und zudem noch schneller arbeitet, als die Standardvariante des Ladestandards. Über kabelloses Laden sind somit bis zu 25 Watt möglich. Über das integrierte USB-C-Kabel könnt Ihr die maximale Ladeleistung erreichen. Sowohl Apple- als auch Android-Geräte können somit problemlos geladen werden.

Zum Black Friday zahlt Ihr nur noch 52,99 Euro für die PicoGo AM 61, was einer Ersparnis von 31 Prozent gegenüber der UVP entspricht.

Baseus Nomos 5-in-1-Ladestation – Der Alleskönner unter 100 Euro

Das leistungsstärkste Modell in dieser Liste ist die Nomos von Baseus. Die 5-in-1-Ladestation mit einer Gesamtleistung von 160 Watt bietet Platz für bis zu fünf Geräte gleichzeitig. Möglich wird dies durch den Qi2-Ladeport sowie 2 USB-C-Ports und einen USB-A-Eingang. Ein zusätzliches, ausziehbares USB-C-Kabel mit einer Leistung von 100 Watt ist ebenfalls vorhanden.

Die Nomos ist zwar nicht portabel, macht sich dafür aber super als Ladestation auf Eurem Schreibtisch im Homeoffice. Neben Android- und Apple-Smartphones lassen sich hiermit ebenso Laptops oder sogar Eure Nintendo Switch wieder aufladen. Normalerweise kostet Euch die Baseus Nomos 119,99 Euro. Zur Black-Friday-Aktion sinkt der Preis jedoch auf 89,99 Euro.

Baseus Nomos 160 W 89,99 € Die Baseus USB Magsafe 5-in-1 Ladestation 160W bietet Qi2-zertifiziertes 15W kabelloses Laden, ein ausziehbares USB-C-Kabel und mehrere USB-Anschlüsse für das gleichzeitige Laden von bis zu 5 Geräten. Sie verfügt über eine digitale Anzeige zur Echtzeit-Überwachung der Ladeleistung und intelligente Leistungszuweisung. Mit GaN-Technologie liefert sie schnelle, effiziente Ladung und sorgt dank Schutzmechanismen für sicheres Laden auch in heißen Umgebungen. Jetzt zum Preis von 89,99 Euro sichern. Zum Angebot

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eines der Modelle interessant für Euch? Lasst es uns wissen!