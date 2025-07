Amazon hat am 17. Juni eine offizielle Pressemitteilung zum Prime Day veröffentlicht. Jetzt ist endlich das Datum bekannt und der Versandriese hat zudem eine entscheidende Änderung bekannt gegeben. Sparfüchse sollten jetzt ganz genau aufpassen.

Das Wichtigste zum Prime Day 2025

Wann findet der Amazon Prime Day 2025 statt?

Bereits in den vergangenen Jahren hat Amazon seinen Prime Day* zwei Tage lang im Juli abgehalten. Nicht selten findet Ihr hier echte Tiefstpreise. Vor allem Großgeräte, wie Kühlschränke oder Smart-TVs, locken viele Personen an. Da das Event zudem nur für Prime-Kunden zugänglich ist, entfallen häufig sogar noch die Versandkosten. Doch jetzt hat der Versandriese in einer aktuellen Pressemitteilung eine wichtige Neuerung bekannt gegeben.

Saugroboter zählen zu den beliebtesten Produkten am Amazon Prime Day. / © Dreame

Der Amazon Prime Day 2025 findet vom 08. bis 11. Juli statt. Bedeutet, dass Ihr jetzt vier Tage sparen könnt. Damit erinnert das Ganze immer mehr an den Black Friday, der mittlerweile auch eher als Black Week gehandelt wird. Am Grundkonzept, dass nur Prime-Mitglieder teilnehmen können, ändert sich jedoch nichts – zumindest für Personen, die das 22. Lebensjahr vollendet haben. 18- bis 22-Jährige bekommen nämlich 50 Prozent Rabatt auf Eure Prime-Mitgliedschaft.

Ansonsten ändert sich nicht viel beim Amazon Prime Day 2025. Ihr erhaltet zahlreiche Rabatte, wie etwa 30 Prozent auf Haushaltsgeräte oder Elektronik. Zusätzlich können Amazon Visa Card-Inhaber* von 2 Prozent Cashback profitieren. Bereits vor dem eigentlichen Spar-Festival könnt Ihr zudem mit den ersten Deals rechnen, die wir Euch in diesem Artikel präsentieren werden.

Denkt dran: Der Amazon Prime Day ist nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Solltet Ihr das Abonnement noch nicht abgeschlossen haben, ist das allerdings kein Problem. Amazon bietet ein 30-tägiges Prime-Probeabonnement*, das Ihr jederzeit kündigen könnt. Falls Ihr noch jünger als 22 seid, könnt Ihr das Probe-Abo sogar sechs Monate lang genießen.

Die besten Tipps zum Prime Day

Um beim Prime Day 2025 keine Top-Deals zu verpassen, lohnt sich eine gute Vorbereitung. Überlegt Euch, was Ihr überhaupt am Prime Day kaufen möchtet. Soll es ein neuer Saugroboter werden oder ist doch der Kühlschrank endlich fällig? Erstellt einfach eine Wunschliste auf Amazon, in die Ihr Eure Favoriten eintragt. So behaltet ihr gezielt im Blick, welche Artikel für Euch relevant sind.

Checkt vorab Preisverläufe über Tools wie idealo oder Keepa, um echte Schnäppchen von Scheinrabatten zu unterscheiden. Besonders bei Großgeräten wie Smart-TVs oder Küchengeräten lassen sich häufig hohe Rabatte erzielen. Falls Ihr Euch nicht ganz sicher seid, welches Gerät zu Euch passt, empfiehlt sich ein Blick in die Testberichte auf nextpit.

Welches Smartphone darf es sein? Die besten Handys im Test & Vergleich

Während des Prime Days gilt zudem: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Viele Top-Angebote sind nur als Blitzdeals oder über limitierte Coupons verfügbar. Behaltet also Produktseiten im Blick und sichert Euch Rabatte direkt. Lasst Euch nicht frustrieren, wenn ein Deal schnell vergriffen ist – häufig gibt es Nachschub oder andere Händler, wie etwa MediaMarkt, ziehen beim Preis nach. Außerdem solltet Ihr Bewertungen auf Amazon mit Vorsicht genießen, da diese teilweise überhaupt dem eigentlichen Wunschgerät zuzuordnen sind.

Tipp: Beobachtet die Preise auch nach dem Event. Oft sind Restposten weiterhin reduziert. Zudem bietet Amazon eine Differenz-Erstattung an. Sollte Euer gekauftes Produkt in einem gewissen Zeitraum (meistens bis zu einigen Tagen nach dem Prime Day) günstiger werden, erhaltet Ihr die Differenz auf Euer Konto. Solltet dies nicht automatisch geschehen, lohnt sich der Kontakt zum Amazon-Kundenservice.

Möchtet Ihr immer auf dem Laufenden bleiben, könnt Ihr Euch für den Deals-Newsletter anmelden. Dafür müsst Ihr lediglich wieder etwas nach oben scrollen und die Felder befüllen. Wir halten Euch über die besten Angebote täglich auf dem Laufenden.

Die besten Deals zum Amazon Prime Day

Nun spannen wir Euch nicht länger auf die Folter: Nachfolgend findet Ihr eine große Auswahl an Top-Deals, die Ihr Euch am Prime Day sichern könnt. Diese Liste werden wir während der Prime Days immer wieder updaten. Schaut also regelmäßig vorbei, um kein Angebot zu verpassen. Damit Ihr den Überblick behaltet, sind die Angebote in diesem Jahr wieder in Kategorien eingeteilt.

Amazon Echo & Fire TV – Amazon Geräte deutlich günstiger

Zum Prime Day dürfen die hauseigenen Geräte von Amazon natürlich nicht fehlen. Vor allem die Echo-Serie rund um den Echo Dot und Echo Show sind während des Deal-Events besonders beliebt. Doch auch Fire-TV-Sticks könnt Ihr Euch jetzt günstiger schnappen. Der Versandriese hält sich hier noch etwas bedeckt. Sobald die ersten Deals da sind, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Smartphones, Smartwatches & Tablets – Top-Seller am Prime Day entdecken

Vor allem während eines Deal-Events können sich Smartphones und Tablets richtig lohnen. Das gilt natürlich auch für den Prime Day. Egal, ob iPhone, Samsung-Galaxy-Kracher oder Xiaomi-Handy: Die Geräte sind aktuell teilweise stark reduziert erhältlich. Einige der besten Deals findet Ihr nachfolgend:

Laptops & Mini-PCs – Rüstet Euer Home-Office auf

Da Ihr zum Prime Day vor allem kostspieligere Geräte zu deutlich humaneren Preisen erhaltet, lohnt sich auch die Anschaffung eines neuen Laptops oder Mini-PCs mit Windows 11. Aktuell gibt es hier noch nicht viel zu entdecken. Schaut in Kürze noch einmal vorbei

Fernseher & Heimkino – Jetzt den passenden Smart-TV zum Prime-Day-Preis sichern

In eine ähnliche Kerbe, wie schon die Laptops, schlagen auch Fernseher oder ganze Heimkino-Anlagen. Vor allem Hisense und TCL bieten ihre ohnehin schon günstigen Geräte während des Deal-Events noch einmal deutlich billiger an. So könnt Ihr Euch 55-Zoll-Modelle schon für rund 400 Euro schnappen. Doch auch Outdoor-Fernseher von Sylvox sind gerade reduziert. Welche Geräte sich besonders lohnen, seht Ihr in der folgenden Liste, sobald die ersten Angebote erscheinen.

Audio & Kopfhörer – Sony, JBL oder doch Bose?

Vor allem Markenkopfhörer kosten nicht selten 150 Euro oder mehr. Bereits vor dem Prime Day konntet Ihr Euch die neuen Open-Ear-Modell von Baseus günstiger schnappen. Soll es doch lieber ein In-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörer werden, findet Ihr nachfolgend einige spannende Deals.

(Smart) Home & IoT – Saugroboter, Balkonkraftwerke, Videotürklingeln & mehr

Eine der beliebtesten Kategorien zum Prime Day nennt sich "Home". Genauer gesagt handelt es sich hierbei um alles, was das smartere Wohnen betrifft. Dazu zählen neben Saugrobotern (Bestenliste) auch Smart Locks, Videotürklingeln, smarte Heizkörperthermostate oder Balkonkraftwerke. Einige der besten Angebote findet Ihr nachfolgend.

Gaming & Konsolen – Da wird sogar das Sparschwein glücklich

Eine weitere Top-Kategorie findet sich im Bereich Gaming & Konsolen. Denn auch hier könnt Ihr am Prime Day ordentlich Geld sparen. Je nachdem, was Ihr sucht, sind satte Bestpreise möglich. Vor allem Peripherie, wie eine Gaming-Maus oder eine neue Gaming-Tastatur, sind am Prime Day zu deutlich besseren Konditionen erhältlich. Die besten Deals findet Ihr, sobald sie verfügbar sind, nachfolgend:

PC-Hardware & Zubehör – RAM, Grafikkarte oder doch lieber ein neuer Lüfter?

Natürlich könnt Ihr auch Euren Computer am Prime Day kostengünstig aufrüsten. Die neue Nvidia GeForce RTX5090 wird vielleicht nicht unbedingt dabei sein, dafür aber zahlreiche andere Hardware, die Ihr jetzt billig schießen könnt. Einige der besten Deals findet Ihr in der folgenden Liste.

Der Amazon Prime Day 2025: Sparen oder nicht sparen?

Der Prime Day bietet Euch unzählige Angebote. Über 30.000 Produkte sind aktuell zu genialen Preisen erhältlich. Bei vielen Geräten erhaltet Ihr sogar nie dagewesene Bestpreise geboten. Wie bereits in unseren Tipps erwähnt, lohnt sich hier dennoch ein Blick in ein Preisvergleichstool Eurer Wahl, um nicht auf Rabatt-Tricks hereinzufallen. Habt Ihr in unserer Liste nichts gefunden, empfiehlt sich ein Blick auf die Aktionsseite von Amazon*. Fehlen Euch Angebote in diesem Artikel? Dann rein damit in die Kommentare!

Der Prime Day 2025 ist gestartet. Habt Ihr Euch darauf vorbereitet und sucht nach bestimmten Produkten? Oder schaut Ihr lieber, was der Versandriese so auf Lager hat? Nutzt Ihr den Prime Day überhaupt? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare!