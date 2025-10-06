Auch am zweiten Prime Day 2025 dürfen Angebote von Soundcore nicht fehlen. Hersteller Anker hat sich mit den bekannten Bluetooth-Lautsprechern und Kopfhörern bereits auf dem Markt etabliert und kann vor allem mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis glänzen. Das gilt auch für den kabellosen Lautsprecher Motion Boom Plus, der Ihr aktuell mit einem satten Rabatt abgreifen könnt.

Auch am zweiten Prime Day in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Deals zu entdecken. Wie üblich ist auch Anker mit den Soundcore-Produkten am Start und bietet verschiedene Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher zu echten Kracher-Preisen an. Das gilt auch für den Soundcore Motion Boom Plus. Diesen bekommt Ihr jetzt zum Bestpreis bei Amazon.

Starker Sound und fetter Bass

Der Bluetooth-Lautsprecher (Kaufberatung) erinnert vom Design stark an einen Ghettoblaster aus den 90er-Jahren – nur eben in einer deutlich kleineren Version. Ein Haltegriff auf der Oberseite ermöglicht den einfachen Transport des knapp 2 kg schweren Speakers. Satte 80 W Gesamtleistung erzeugt das Gerät über seine zwei 30-W-Tieftöner und zwei 10-W-Hochtöner. Hinzu kommt die BassUp-Technologie, die laut Hersteller für einen klar hörbaren Bass sorgen soll.

Der soundcore Motion Boom Plus von Anker kann sogar zeitweise unter Wasser überleben! / © Anker

Ein integrierter USB-C-Port ermöglicht zudem das Aufladen Eures Smartphones, wodurch der soundcore Motion Boom Plus zu einer ziemlich wuchtigen Powerbank mutieren kann. Eines der Highlights ist jedoch die versprochene Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Diese hängt natürlich stark von der Nutzung ab, allerdings sollte die nächste Party damit problemlos überstanden werden. Über die App könnt Ihr zudem den Equalizer einstellen. Eine IP67-Zertifizierung gewährt zudem einen Schutz vor Staub und Wasser.

Soundcore Motion Boom für 60 Euro: Lohnt sich das?

Die unverbindliche Preisempfehlung der Musikbox liegt derzeit bei 136 Euro. Hier setzt Amazon den Rotstift an und streicht kurzerhand 34 Prozent. Dadurch zahlt Ihr nur noch 89,99 Euro. Laut Preisvergleich gibt es aktuell kein besseres Angebot im Netz. Falls Ihr also vorhabt Euch einen neuen Bluetooth-Lautsprecher anzuschaffen und wollt zudem nicht auf eine gute Leistung in Verbindung mit einem stabilen Design verzichten, solltet Ihr diesen Deal definitiv genauer unter die Lupe nehmen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Geräte von soundcore im Einsatz? Lasst es uns in den Kommetaren wissen!