Nur noch wenige Tage, dann beginnt eines der größten Shopping-Events des Jahres. Mit dem Amazon Prime Day erwarten Euch über 30.000 Angebote, Bestpreise und Schnäppchen. Hier den Überblick zu behalten, kann recht schwierig werden. Aus diesem Grund, haben wir Euch in diesem Artikel 50 spannende Angebote herausgesucht, die Ihr Euch sogar schon vor dem eigentlichen Prime Day sichern könnt.

Unsere Deal-Redaktion sitzt bereits auf heißen Kohlen. Denn in wenigen Tagen beginnt der zweite Prime-Day-Wahnsinn des Jahres. Das Unternehmen leitet damit auch das vierte Quartal ein, das mit riesigen Deal-Events aufwartet. Doch vor dem eigentlichen Highlight, dem Black Friday Ende November, könnt Ihr vom 07. bis 08. Oktober beim Versandriesen sparen. Vorab gibt es allerdings schon einige richtig heiße Deals zu entdecken.

Diese 50 Deals lohnen sich noch vor dem Prime Day

Einen Überblick aller Deals erhaltet Ihr beispielsweise auf der Amazon-Aktionsseite zu den Prime Deal Days*. Als Prime-Mitglieder habt Ihr hier die Möglichkeit, satte Rabatte abzusahnen und echte Bestpreise zu erhalten. Auch dieses Mal findet Ihr natürlich unsere große Prime-Day-Übersicht auf nextpit. Hier geben wir Euch nicht Tipps & Tricks an die Hand, sondern verraten Euch unsere absoluten Deal-Highlights. Doch das reicht einfach nicht.

Die Amazon Prime Deal Days finden bald statt! / © Amazon

Aus diesem Grund haben wir Euch nachfolgend 50 Deals aus den verschiedensten Kategorien von Amazon aufgelistet. Bei allen Angeboten handelt es sich entweder um aktuelle Bestpreise oder sogar Allzeit-Tiefstpreise. Interessiert Ihr Euch für einen der Deals, müsst Ihr nur auf "Jetzt kaufen" klicken und werdet direkt zur Amazon-Seite weitergeleitet.

Affiliate Angebot Kindle Unlimited Jetzt 90 Tage testen

Affiliate Angebot Amazon Music Unlimited 4 Monate kostenlos testen!

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot X9 Pro Omni

Affiliate Angebot EarFun Air Pro 4

Affiliate Angebot Quekuane Walking Pad

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Omni Mini-LED Neuer Smart-TV mit 55-Zoll-Bilddiagonale

Affiliate Angebot Baseus Bowie MC1

Affiliate Angebot EcoFlow Stream Balkonkraftwerk Basic-Kit

Affiliate Angebot Eufy Security Video-Türklingel E340

Affiliate Angebot Ugreen FineTrack

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K Max

Affiliate Angebot Ring Video Doorbell (2024)

Affiliate Angebot Dreame L10s Ultra Gen 2

Affiliate Angebot Russell Hobbs SatisFry Heißluftfritteuse

Affiliate Angebot Philips OneBlade 360 Face Modell: QP2734/30

Affiliate Angebot Echo Dot

Affiliate Angebot Yilans Powerbank 20.000 mAh 87 % Rabatt

Affiliate Angebot Motorola Edge 60 Fusion Inkl. Handyhalterung

Affiliate Angebot Iniu Powerbank 20.000 mAh

Affiliate Angebot Mova E30 Ultra

Affiliate Angebot De'Longhi Magnifica Evo Next ECAM312.80.TB

Affiliate Angebot Samsung 990 Evo Plus 4 TB

Affiliate Angebot Ecovacs Winbot W2 Pro Omni

Affiliate Angebot Xbox Wireless Controller

Affiliate Angebot Philips Sonicare 5300

Affiliate Angebot Ugreen UHD Webcam 4K

Affiliate Angebot Tineco Floor One S5 Nur für Prime-Mitglieder!

Affiliate Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Play Lightbar 2er-Set

Affiliate Angebot XGIMI Horizon S Max

Affiliate Angebot Amazon Kindle Scribe (2022)

Affiliate Angebot Amazon FireTV Soundbar

Affiliate Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4

Affiliate Angebot Midea SV 5.14K14C Geschirrspüler

Affiliate Angebot Oral-B iO Series 5 Doppelpack

Affiliate Angebot Roborock Qrevo Curv S5X-Set Mit Gutschein auf der Produktseite

Affiliate Angebot Roborock H60 Hub Ultra Akku-Staubsauger

Affiliate Angebot Comfee RCB169DK2 Kühl-/Gefrierkombi

Affiliate Angebot Eufy Security SoloCam

Affiliate Angebot Amazon Fire HD 10 (2023) Mit Werbung

Affiliate Angebot Razer BlackShark V2 X

Affiliate Angebot Tefal OptiGrill XL

Affiliate Angebot JDMCAR Starthilfe Powerbank 5.000 A / 12 V

Affiliate Angebot Google Pixel Watch 3

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T30C Omni

Affiliate Angebot Tineco Floor One i6 Stretch Mit Coupon auf der Produktseite

Affiliate Angebot Jackery Explorer 2000 v2 Inkl. 200-W-Solarpanel

Affiliate Angebot Mova 1000 Bestseller in der Mähroboter-Kategorie

Affiliate Angebot Steelseries Arctis Nova 3

Affiliate Angebot Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse

Affiliate Angebot Logitech MX Keys Mini

Doch lieber bis nächste Woche warten?

Wir haben jedes Angebot mit Preisvergleichstools geprüft. Die genannten Produkte bekommt Ihr aktuell nicht günstiger. Allerdings sind bei manchen Deals bereits einige Händler nachgezogen. Bedenkt jedoch, dass wir von Prime-Angeboten ausgehen. Das bedeutet, dass Ihr keine Versandgebühr als Prime-Mitglieder zahlen müsst. Habt Ihr noch kein aktives Abonnement, könnt Ihr für den nahenden Prime Day auch ein Testabonnement für Amazon Prime* abschließen.

Diese 50 Deals sind lediglich eine kleine Auswahl. Leider besitzen wir keine Glaskugel, können also nicht ausschließen, dass einzelne Angebote noch einmal im Preis fallen. Allerdings ist das vor allem bei Geräten, die jetzt so günstig wie noch nie sind, recht unwahrscheinlich. Ausschließen lässt es sich dennoch nicht. Zum Prime Day am 07. und 08. Oktober werden wir diesen Artikel, genauso wie unsere große Übersicht, regelmäßig updaten. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen.

Noch ein Tipp zum Ende: Auch an diesem Prime Day wird es im Retourenkauf wieder 15 Prozent Rabatt* geben. Schaut Euch also auch hier unbedingt einmal um, falls Euch Neugeräte nicht so wichtig sind. Einen Artikel zum Retourenkauf findet Ihr auch auf nextpit.

Affiliate Angebot Amazon Prime Day

Seid Ihr auch schon so gespannt auf den Prime Day wie unsere Deal-Redaktion? Habt Ihr weitere Angebote, die uns entgangen sind? Teilt sie uns doch gerne in den Kommentaren mit!