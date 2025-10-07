In der Regel ist der Amazon Prime Day nicht für seine unglaublich guten Smartphone-Angebote bekannt. Dennoch finden sich hier ab und an echte Perlen, wie das aktuelle Angebot zum Nothing CMF Phone 2 Pro unter Beweis stellt. Stellt sich die Frage: Lohnt sich ein Smartphone für etwas mehr als 200 Euro überhaupt?

Hersteller Nothing bietet unter dem Namen "CMF Phone" preiswerte Smartphones, die zwar auf die Glyph-Rückseite verzichten, dafür aber in einem anderen Punkt auftrumpfen können. Hierzu zählt auch das CMF Phone 2 Pro, das Ihr bei Amazon im Zuge der Prime Days besonders günstig bekommt. Dadurch handelt es sich hier um einen echten Preis-Leistungs-Tipp*.

CMF Phone 2 Pro: Eine Funktion, von der sogar Apple noch lernen kann

Schauen wir uns zuerst einmal die Leistung des Budget-Smartphones genauer an. Ein 6,77-Zoll-AMOLED-Display ziert die Front und kann mit einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits auftrumpfen. Hinzu kommt eine adaptive Bildwiederholfrequenz über 120 Hz. Unter dem Bildschirm verbirgt sich ein MediaTek Dimensity 7300-Prozessor, der dank 8 GB RAM alltägliche Aufgaben problemlos bewältigt. Mit 128-GB-Flash-Speicher steht Euch allerdings nur das übliche Minimum zur Verfügung.

Das CMF Phone 2 Pro lässt sich mit Zubehör erweitern. / © Nothing

Auf der Rückseite findet sich ein Triple-Kamera-System, bei dem sowohl Haupt- als auch Telekamera mit 50 Megapixel auflösen. Die Ultra-Weitwinkelkamera schafft es immerhin auf 8 MP. Der 5.000-mAh-Akku bringt Euch zudem problemlos durch den Tag. Zusätzlich verspricht Nothing drei Jahre lang Android-Updates und sechs Jahre Sicherheitspatches.

Die interessanteste Funktion ist jedoch die modulare Rückseite. Die Schrauben lassen sich via mitgelieferten Werkzeug problemlos öffnen, wodurch Ihr das Design anpassen könnt – zumindest dann, wenn Ihr die entsprechenden Rückplatten zu Hause habt. Dennoch bietet eine solche Modularität viel mehr Freiheit, als wir es von Apple & Co. gewohnt sind.

Lohnt sich das Prime-Day-Angebot?

Ob sich das Ganze wirklich rentiert, müssen wir etwas kritischer betrachten. Amazon verlangt aktuell 209 Euro für das CMF Phone 2 Pro*. Günstiger gab es das Smartphone bisher nicht. Normalerweise werden hier zudem 248 Euro fällig. Damit fällt das Gerät in eine ähnliche Kategorie wie das Xiaomi Redmi Note 14 Pro für 199,99 Euro* oder das Motorola Moto g56 für 189 Euro*. Beide Geräte sind leistungstechnisch auf einem ähnlichen Niveau.

Dementsprechend ist der Preis durchaus gerechtfertigt. Was dieses Gerät jedoch so spannend macht, ist die Modularität und das lange Update-Versprechen für Sicherheitspatches. Auch das gute Display ist für diese Preisklasse eher untypisch. Dadurch ist dieser Deal* durchaus spannend, falls Ihr nach einem etwas ungewöhnlichen (und äußerst günstigen) Smartphone sucht. Wie lange das Angebot zum Prime Day gilt, ist jedoch offen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das CMF Phone 2 Pro interessant für Euch oder könnt Ihr damit nichts anfangen? Lasst es uns wissen!