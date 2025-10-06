Seit heute Nacht geht das große Sparen wieder los. Amazon läutet mit dem Prime Day im Oktober bereits das Weihnachtsgeschäft ein und präsentiert uns unzählige Angebote und Top-Deals. Doch wie lange gilt das Deal-Event überhaupt? Wie könnt Ihr am meisten davon profitieren? Und worauf solltet Ihr unbedingt achten? Diese Fragen und mehr beantworten wir Euch in den folgenden Zeilen.

Prime Deal Days 2025 im Überblick

Wann findet der zweite Prime Day 2025 statt?

Bereits in den vergangenen Jahren hat Amazon gleich zwei Prime-Day-Events veranstaltet. Während das Erste im Sommer stattfindet und in diesem Jahr ganze vier Tage andauerte, ist die Herbstaktion eher ein Startschuss für die Vorweihnachtszeit. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir hier nicht mit genialen Angeboten überhäuft werden. In diesem Jahr finden die sogenannten "Prime Deal Days" am 07. und 08. Oktober statt – also nur zwei Tage.

Fraglich, ob das neue Apple iPhone 17 am Prime Day günstiger erhältlich sein wird./ © Apple

Wie üblich, sind die Angebote nur Prime-Mitgliedern vorbehalten. Es gibt einige Ausnahmen, wie etwa die aktuelle Amazon Music Unlimited-Aktion, allerdings könnt Ihr als Prime-Kunden das Event voll ausnutzen. Neben einem kostenlosen Versand erwarten Euch somit auch exklusive Rabatte, Zugang zu Prime Video und noch mehr Vorteile. Auch die Amazon Visa Card* lohnt sich für Mitglieder deutlich mehr. Denn dadurch bekommt Ihr, wie schon im Sommer, zwei Prozent zusätzliches Cashback auf Euren Einkauf.

Wichtig: Solltet Ihr Prime nicht nutzen wollen, möchtet aber dennoch von den Rabatten profitieren, könnt Ihr einfach ein Test-Abonnement* abschließen. Dieses ist 30 Tage gültig und kann jederzeit von Euch gekündigt werden. Für alle unter 22 gilt dieser Test-Zeitraum sogar für sechs Monate. Solltet Ihr Prime weiterhin nutzen wollen, werden hier monatlich 8,99 Euro fällig. Falls nicht, könnt Ihr es einfach wieder kündigen und dennoch von den Prime Deal Days profitieren.

Unsere Tipps & Tricks zum Sparen

Um beim zweiten Prime Day 2025 keine Top-Deals zu verpassen, lohnt sich eine gute Vorbereitung. Überlegt Euch, was Ihr überhaupt am Prime Day kaufen möchtet. Soll es ein neuer Saugroboter werden oder ist doch der Kühlschrank endlich fällig? Erstellt einfach eine Wunschliste auf Amazon, in die Ihr Eure Favoriten eintragt. So behaltet ihr gezielt im Blick, welche Artikel für Euch relevant sind.

Checkt vorab Preisverläufe über Tools wie idealo oder Keepa, um echte Schnäppchen von Scheinrabatten zu unterscheiden. Besonders bei Großgeräten wie Smart-TVs oder Küchengeräten lassen sich häufig hohe Rabatte erzielen. Falls Ihr Euch nicht ganz sicher seid, welches Gerät zu Euch passt, empfiehlt sich ein Blick in die Testberichte auf nextpit.

Welches Smartphone darf es sein? Die besten Handys im Test & Vergleich

Während der Prime Deal Days gilt zudem: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Viele Top-Angebote sind nur als Blitzdeals oder über limitierte Coupons verfügbar. Behaltet also Produktseiten im Blick und sichert Euch Rabatte direkt. Lasst Euch nicht frustrieren, wenn ein Deal schnell vergriffen ist – häufig gibt es Nachschub oder andere Händler, wie etwa MediaMarkt, ziehen beim Preis nach. Außerdem solltet Ihr Bewertungen auf Amazon mit Vorsicht genießen, da diese teilweise anderen Varianten Eures Wunschgerätes zugeordnet sind.

Tipp: Beobachtet die Preise auch nach dem Event. Oft sind Restposten weiterhin reduziert. Zudem bietet Amazon eine Differenz-Erstattung an. Sollte Euer gekauftes Produkt in einem gewissen Zeitraum (meistens bis zu einigen Tagen nach dem Prime Day) günstiger werden, erhaltet Ihr die Differenz auf Euer Konto. Solltet dies nicht automatisch geschehen, lohnt sich der Kontakt zum Amazon-Kundenservice.

Möchtet Ihr immer auf dem Laufenden bleiben, könnt Ihr Euch für unseren Deals-Newsletter anmelden. Dafür müsst Ihr lediglich wieder etwas nach oben scrollen und die Felder befüllen. Hier halten wir Euch ebenfalls über die besten Angebote auf dem Laufenden.

Die besten Angebote am Prime Day

Natürlich dürften die meisten von Euch auf den Artikel geklickt haben, um über aktuelle Deals informiert zu werden. Allerdings empfehlen wir Euch hierfür einen Blick in unsere Auswahl der 50 besten Angebote zum Prime Day. Dennoch lassen wir es uns nicht nehmen, Euch auch hier eine Auswahl spannender Deals zu präsentieren – nur eben keine 50.

Aktuell bekommt Ihr etwa vier Monate Amazon Music Unlimited umsonst* und auch Kindle Unlimited* könnt Ihr 90 Tage lang testen. Gamer können sich über Gratis-Games im Wert von über 100 Euro* freuen. Doch auch abseits der Amazon-Angebote findet sich einiges auf dem Online-Marktplatz. Zehn spannende Deals haben wir nachfolgend für Euch herausgesucht:

Einige der Angebote findet Ihr auch in unserem großen Deal-Artikel zum Prime Day. Beachtet, dass die Angebote sich jederzeit ändern oder ausverkauft sein können. Interessiert Ihr Euch also für ein Produkt, solltet Ihr besser zugreifen. Möchtet Ihr kein Angebot verpassen, könnt Ihr Euch auch für unseren Deals-Newsletter anmelden. Füllt dafür einfach das Feld im oberen Bereich des Artikels aus.

Wie ist es bei Euch? Nutzt Ihr den Prime Day aktiv oder wartet Ihr lieber auf den Black Friday? Sind solche Deal-Events überhaupt relevant für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!