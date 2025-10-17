Obwohl man im Alltag nicht unbedingt daran denken möchte, dass etwas passiert, sollte man für den Fall der Fälle immer vorbereitet sein. Bei Amazon sind wir jetzt auf ein 19-Euro-Produkt gestoßen, das in vielen brenzligen Situationen helfen kann. Sei es während eines Unfalls mit dem Pkw bei Nacht oder einem längeren Stromausfall daheim.

Die Rede ist dabei von der Shadowhawk-Taschenlampe. Eigentlich mit einem UVP von 29,99 Euro versehen, kostet diese bei Amazon jetzt nur noch 18,99 Euro*. Klar: Eine Taschenlampe ist natürlich keine Weltneuheit. Doch das muss sie auch gar nicht sein, um nützlich zu sein. Und das bei Amazon angebotene Modell, welches übrigens im vergangenen Monat über 8.000 Mal verkauft wurde, punktet mit Vorteilen wie einer besonders hohen Strahlkraft.

Das zeichnet das Modell bei Amazon aus

Laut den Produktinformationen verfügt die Shadowhawk-Taschenlampe* über eine Helligkeit von 500.000 Lumen. Das ist zehnmal mehr, als viele herkömmliche Taschenlampen bieten! Zum Vergleich: Die Taschenlampe am Handy hat in der Regel zwischen 50 und 100 Lumen. Das mag zu Hause durchaus mal reichen, beim Campen oder am Seitenstreifen ohne gute Beleuchtung, kommt man damit allerdings nicht weit.

Gleichzeitig strapaziert Ihr mit einer zusätzlichen Leuchtmöglichkeit Euren Handy-Akku nicht zusätzlich, was man im Notfall ohnehin vermeiden sollte. Damit Ihr die Taschenlampe nicht nur im Notfall und mit voller Stärke einsetzen könnt, verfügt sie zusätzlich über verschiedene Modi, die beispielsweise die Helligkeit runterschrauben. Zusätzlich gibt es aber auch Modi wie "Strobe" und "SOS".

Die Taschenlampe wird dabei mit herausnehmbaren und wiederaufladbaren Batterien geliefert. Diese könnt Ihr ganz easy via USB-Anschluss an der Taschenlampe aufladen und anschließend bis zu 12 Stunden einsetzen (im mittleren Modus). Über eine LED-Anzeige habt Ihr den Akkustand zudem stets im Blick. Außerdem ist das Gerät nach IP67 gegen Wasser geschützt, wodurch Ihr es ebenso im Regen einsetzen könnt. Obendrein soll das Gadget auch besonders robust sein: Laut der Amazon-Produktbeschreibung könnt Ihr es sogar "einfrieren oder mit einem LKW überfahren" – ob das wirklich stimmt, sei mal dahingestellt. Für den Notfall ist man mit der Taschenlampe aber in jedem Fall gut vorbereitet.

Stromausfall, Unfall bei Nacht & Co.: Hier ist die Taschenlampe besonders nützlich

Wir haben bereits einige Szenarien genannt, in denen die Taschenlampe* echt hilfreich sein kann. Wer auf der nächsten Urlaubsreise etwa nachts plötzlich an einer Raststätte oder sogar am Seitenstreifen liegen bleibt, wird sich über eine zusätzlich und besonders starke Lichtquelle freuen. Nachtwanderungen, Camping und generell Outdoor-Abenteuer bei schlechten Lichtverhältnissen sind weitere passende Einsatzmöglichkeiten. Doch auch zuhause bei einem Stromausfall sollte man eine Taschenlampe immer zur Hand haben. Nur dafür braucht es natürlich nicht so ein leistungsstarkes Modell.

In Kombination mit der Möglichkeit, die Batterien wieder aufzuladen, holt Ihr Euch hier bei Amazon aber wirklich ein praktisches 19-Euro-Gadget*, welches man für den Fall der Fälle im Kofferraum oder Wander-Rucksack lagern kann.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Findet Ihr eine solche Taschenlampe übertrieben oder schlagt Ihr beim Amazon-Angebot vielleicht sogar selbst zu? Packt's gerne in die Kommentare.