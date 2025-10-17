Möchtet Ihr Euch einen neuen Fernseher zulegen, bietet Euch Amazon gerade eine gute Möglichkeit. Beim Versandhaus gibt's aktuell den Hisense E7Q Pro in der 55-Zoll-Variante deutlich günstiger. Der QLED-TV bietet nicht nur eine richtig fixe Bildwiederholrate, sondern kann auch mit Dolby Vision oder 4K-Auflösung glänzen. Doch ein weiteres Angebot macht dem Ganzen aktuell ordentlich Konkurrenz.

Hisense hat sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland etabliert. Neben den bekannten Smart-TVs finden vor allem die Soundbars und Kühlschränke großen Anklang hierzulande. Bei Amazon finden sich zudem immer wieder richtig spannende Deals, wie ein aktueller Rabatt zum E7Q Pro unter Beweis stellt. Den 4K-Fernseher von 2025* bekommt Ihr jetzt nämlich noch einmal 100 Euro günstiger, als bei allen anderen Händlern.

Hisense E7Q Pro: Darum lohnt sich der QLED-TV für weniger als 500 Euro

Mit dem E7Q Pro hat Hisense in diesem Jahr einen neuen Smart-TV auf den Markt gebracht, der sich im mittleren bis gehobenen Mittelklasse-Segment ansiedelt. Als Displaytechnologie setzt das Unternehmen auf ein QLED-Panel, das mit einer 4K-UHD-Auflösung glänzt. Eine Bildwiederholrate von 144 Hz in Verbindung mit MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) im "Game Mode PRO" ermöglicht zudem, dass selbst schnellere Bewegungen auf dem Bildschirm klar dargestellt werden.

Die Bildwiedergabe wird durch HDR10 und HDR10+ deutlich aufgewertet. / © Hisense / erweitert mit Photoshop Generative Fill

Bildverbesserungen wie Dolby Vision IQ oder "AI Picture" sind ebenfalls an Bord. Ein "AI 4K Upscaler" soll zusätzlich dafür sorgen, dass unklare Bildinhalte auf 4K-Qualität hochskaliert werden. Gamer dürften auch die Integration von AMD FreeSync Premium, sowie die drei HDMI-2.1-Ports freuen. Zwei davon bieten zudem eine Darstellung von 4K@144Hz an. Über die Fernbedienung habt Ihr zudem Direktzugang zu den wichtigsten Streaming-Anbietern. Der Hisense E7Q Pro bietet also mehr als ausreichend Leistung für Film-Fans und Zocker.

Hisense-TV zum Bestpreis

Der Grund, warum es sich hier dennoch um ein Mittelklasse-Modell handelt, liegt unter anderem in der Spitzenhelligkeit von 350 Nits und der schwachen Soundqualität. Diese wird zwar durch Dolby Atmos verbessert, allerdings empfiehlt sich hier die Anschaffung einer Soundbar. Auch die Ausstattung ist im Vergleich zu deutlich teureren Modellen etwas mager. Dennoch bekommt Ihr hier einen 4K-TV geboten*, der sich im Preisbereich zwischen 500 und 600 Euro bereits lohnt.

Neben QLED bietet der E7Q Pro sogar eine variable Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. / © Hisense

Umso besser also, dass Amazon den Preis aktuell noch deutlich darunter ansetzt. Der Versandriese verlangt aktuell nur noch 449 Euro für den Hisense E7Q Pro* in der 55-Zoll-Variante. Dadurch erreicht das Gerät erneut den bisherigen Bestpreis. Das nächstbeste Angebot (ohne Marktplatz-Deals) findet sich im Netz derzeit für 628,90 Euro beim Online-Shop Alza. Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten QLED-Fernseher, möchtet gerne etwas Geld sparen und habt Lust auf ein modernes Gerät, seid Ihr mit diesem Angebot* gut beraten.

MediaMarkt lockt mit OLED-TV unter 500 Euro

Allerdings haben wir zu Beginn des Artikels ein weiteres Angebot erwähnt. Denn MediaMarkt hat aktuell einen echten Ausverkauf* des Hisense A85N auf Lager. Der OLED-Fernseher von 2024 ist aktuell stark reduziert, allerdings sind nur noch wenige Geräte vorhanden. Neben dem besseren Schwarzwert und Kontrast erwartet Euch ansonsten eine ähnliche Ausstattung wie beim E7Q Pro. 55 Zoll, 4K UHD, Dolby Atmos, KI-Bildverbesserungen, 120-Hz-Bildwiederholrate und FreeSync Premium sind nur einige positive Aspekte des Smart-TVs.

Der UVP liegt hier bei satten 1.599 Euro. Diesen senkt MediaMarkt gerade um 1.100 Euro (-68 Prozent), wodurch Ihr für den Hisense A85N in der 55-Zoll-Version noch 499 Euro* zahlt. Einen echten OLED-TV für weniger als 500 Euro zu schießen, ist schon eine ziemliche Seltenheit. Auch der Preisverlauf zeigt, dass der Fernseher nur selten für unter 700 Euro erhältlich war. Seid Ihr also bereit, etwas mehr zu investieren, und könnt Euch kurzfristig entscheiden, solltet Ihr Euch den OLED-Deal von MediaMarkt nicht entgehen lassen.

Was haltet Ihr vom Hisense E7Q Pro? Ist das Modell interessant für Euch oder fehlen Euch wichtige Features für diesen Preis? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare!