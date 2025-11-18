Es ist eines der „frühen Black Friday Angebote“, die bei Amazon jetzt schon ordentlich für Furore sorgen. Wer mit seinem Fernseher ordentlich Eindruck machen will, aber nicht allzu tief in die Tasche greifen möchte, sollte nun mal aufpassen.

Denn eines der heißesten Black-Friday-Eisen überhaupt bei Amazon ist jetzt schon der TCL 65PF650. Was Fernseher-typisch sperrig klingt, ist aber ein exorbitant gutes Angebot. Wir gehen mal näher rein.

Fernseher mit 65 Zoll – das war mal unbezahlbar

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da stieg mit der Bildschirmgröße nahezu exponentiell auch der Preis von Fernsehern. Technologisch ist das auch echt eine Leistung, Bauteile, Technik und Material auf diese Größe zu ziehen, das Ganze stabil zu halten und dann noch kundenfreundlich zu servieren.

Dieser Fernseher aus der Fire-TV-Serie von Amazon und TCL packt genau das. 65 Zoll – das sind knapp 165 Zentimeter (in dem Fall zufällig 1 Meter mehr als die „Zoll-Zahl“ – das ist kein Merk-Tipp). Wer das in seinem Wohn-, Schlaf- oder Gaming-Zimmer sieht, sollte dranbleiben.

Jetzt kostet der Fernseher nur noch rund 350 Euro

Amazon verkauft diesen Fernseher nun für 349 Euro. Das ist historisch ein neuer Tiefpunkt für den Fernseher. Klingt negativ, kann für Euch aber sehr attraktiv werden.

Der Fernseher bringt 4K-Auflösung („Ultra-HD“) mit sich, unterstützt Dolby Vision und Dolby Atmos, ist HDR-10-fähig und die Software basiert auf Fire TV. Der so beliebte HDMI-Stick von Amazon ist also quasi integriert. Per Alexa könnt Ihr den TV per Sprache steuern und auch sonst in Eure Routinen und Smart-Home-Basteleien einbauen.

Für Konsolen-Zocker gibt es den Game Master-Modus inklusive ALLM (Auto Low Latency Mode), der automatisch in den latenzarmen Modus schaltet, sobald Ihr die Konsole anschmeißt. Das ist top, denn so spart Ihr Euch lästiges Umschalten.

Der Technik-Check: Wo gespart wurde, damit der Preis stimmt

Hier kommt der kritische Teil: Bei diesem Preisschild ist klar, dass TCL an der Display-Hardware gewisse Abstriche machen musste. Wer ein wirklich knalliges, helles und differenziertes HDR-Erlebnis erwartet, muss die Erwartungen etwas zurückschrauben. Der 65PF650 setzt auf ein herkömmliches LED-Backlight, was bedeutet, dass die Spitzenhelligkeit und die Präzision des Micro Dimming nicht mit teureren Mini-LED- oder OLED-Modellen mithalten können.

Der größte Haken für anspruchsvolle Nutzer, insbesondere für Gamer, ist die Bildwiederholfrequenz: Der 65PF650 arbeitet mit nativen 60 Hz. Das ist ausreichend für TV, Filme und Gelegenheitsspiele, aber für die flüssige Darstellung von 4K@120Hz-Titeln oder wirklich geschmeidigen Sport-Content fehlt schlicht die Hardware.

Zusätzlich solltet Ihr beachten: Obwohl Fire TV an sich ein tolles System ist, kann die Performance bei Einsteigergeräten aufgrund der begrenzten Prozessorleistung manchmal etwas träge sein. Schaltet Ihr schnell zwischen Apps und Menüs hin und her, müsst Ihr eventuell kurze Ladezeiten in Kauf nehmen. Hand aufs Herz: Bei einem Fernseher ist das für viele verschmerzbar.

TCL: Preis-Leistungs-Tipp zum Black-Friday-Preis

Der TCL 65PF650 ist ein waschechter Preis-Leistungs-König. Er macht große Bilddiagonale (65 Zoll!) und hochkarätige Features wie Dolby Vision und Fire TV für wirklich jeden erschwinglich. Technisch muss man zwar kleine Kompromisse bei der Bilddynamik und der Bewegtbildschärfe (60 Hz) eingehen, aber für den normalen Film- und Serienkonsum oder als Haupt-TV für Sparfüchse bietet er Euch ein unglaublich rundes Gesamtpaket für eben nur 349 Euro. Ihr bekommt hier viel Smart TV für wenig Geld – und das ist unterm Strich ein wohlwollendes Urteil wert.

