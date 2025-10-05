In wenigen Tagen ist es so weit und Amazon öffnet zum zweiten Mal seine Pforten zu den beliebten Prime Days. Im Oktober winken Euch zudem PC-Spiele im Wert von über 100 Euro. Zocker kommen jedoch auch dank eines bestimmten Angebotes jetzt voll auf ihre Kosten. Vor allem ein Strategie-Hit sollte in Eurer Bibliothek nicht fehlen.

Amazon Prime bietet neben dem kostenlosen Versand viele weitere Vorteile. So könnt Ihr Euch aktuell beispielsweise 4 Monate Amazon Music Unlimited völlig kostenlos schnappen. Doch auch Gamer kommen dank des Abonnements auf ihre Kosten. Neben dem starken Rabatt auf den Amazon Luna-Controller, warten im Oktober auch zahlreiche Games auf Euch, die Ihr Euch jetzt "kostenlos" abgreifen könnt. Mit dabei ist auch der Klassiker Sid Meier's Civilization IV in der Complete Edition.

Amazon "verschenkt" Games im Wert von über 100 Euro

Seien wir mal ehrlich: Umsonst sind die Games natürlich nicht – immerhin zahlt Ihr 8,99 Euro pro Monat für das Abonnement des Versandriesen. Dennoch sind die Vorteile nicht von der Hand zu weisen. Bestellt Ihr mehr als einmal pro Monat bei Amazon, kann sich die Einsparung der Versandkosten bereits lohnen. Hierzu kommen weitere Boni, wie etwa Prime Gaming*. Im Oktober haut Amazon hier nämlich einige echte Spielkracher raus. Welche schon jetzt verfügbar sind, zeigen wir Euch nachfolgend:

Sid Meier's Civilization IV: Complete Edition Strategie-Hit, der mit allen Add-Ons erhältlich ist

Tormented Souls Survival-Horror, der von der Residant-Evil-Reihe inspiriert wurde

Dungeons & Dragons: DragonStrike Spieleklassiker von 1990 im Old-School-RPG-Look.

Marvel's Midnight Suns Superhelden-Action mit strategischem Schwerpunkt

Sid Meier's Civilization III: Complete Edition Für Strategie-Nostalgiker ein Must-Have!

FATE: The Cursed King Action-RPG der bekannten FATE-Serie

Tower of Time Rollenspiel mit taktischer Tiefe und Echtzeitkämpfen

Residual Achtet auf genau auf Eure Ressourcen in diesem Survival-Game

Into the Breach Hardcore-Strategie-Game im Kampf gegen monströse Insekten

Mystical Riddles: Ghostly Park CE " DIE AUSSPARUNG!" Gronkh-Fans dürften mit diesem Wimmelbild-Spiel auf ihre Kosten kommen

Subterrain: Mines of Titan Rundenbasierte Kämpfe? Check. Sci-Fi-Setting? Check.

Afterimage Action-Game mit genialer Optik

Spacejammer: Pirates of Realmspace Rollenspiel im Weltraum

Pixel Cafe Kleines Indie-Game mit klassischer Pixel-Optik

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series Düsteres Rollenspiel im D&D-Unversium

Heroes of Loot 1 & 2 Dungeon-Crawler gegen die Langeweile



Habt Ihr noch keine aktive Mitgliedschaft bei Amazon Prime, könnt Ihr das Angebot 30 Tage lang testen. Möchtet Ihr also die Prime Days mitnehmen, lohnt sich ein Probeabonnement* durchaus. Bei den Spielen gilt, dass Ihr Euch diese nur einmal sichern müsst und schon könnt Ihr sie so lange zocken, wie Ihr möchtet. In den letzten Jahren hat Amazon zum Prime Day noch weitere Spiele verschenkt. Sollte das auch dieses Mal der Fall sein, informieren wir Euch in diesem Artikel darüber.

Neben den genannten Spielen erwarten Euch in den kommenden Tagen noch weitere "Gratis"-Spiele. Mit dabei ist beispielsweise auch das beliebte XCOM 2 oder Fallout: New Vegas in der Ultimate-Edition. Schaut Euch also unbedingt die folgende Liste an und markiert Euch die Tage im Kalender, falls Euch eines der PC-Spiele interessiert:

Weitere Games im Oktober für Prime-Kunden

9. Oktober: XCOM 2

9. Oktober: Vampire The Masquerade: Reckoning of New York

16. Oktober: Empty Shell

16. Oktober: Fallout: New Vegas Ultimate Edition

16. Oktober: True Fear: Forsaken Souls Part 1

23. Oktober: Hellslave

23. Oktober: True Fear: Forsaken Souls Part 2

23. Oktober: Fallout 3 GOTY-Edition

30. Oktober: You will die here tonight

30. Oktober: Werwolf: The Apocalypse – Heart of the Forrest

30. Oktober: Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition

Vor allem die Fallout-Games und XCOM 2 sind hier richtig spannend. Doch auch die anderen Spiele dürften einen Blick wert sein. Die Spiele sind unterschiedlich lang erhältlich. Im wöchentlichen Rhythmus werden neue Spiele "verschenkt", die dann für rund einen Monat erhältlich sind. Normalerweise erhaltet Ihr Gutschein-Codes, die Ihr dann im Epic Games Store, bei GOG, bei Steam oder direkt in Amazon-Games-App nutzen könnt.

Amazon Luna stark reduziert – Cloud-Gaming-Controller fällt im Preis

Über Amazon Luna könnt Ihr das Cloud-Gaming des Versandriesen problemlos nutzen. / © Amazon

Neben den Spielen bietet der Versandriese aktuell auch Luna in verschiedenen Bundles deutlich günstiger an. Dabei handelt es sich um einen kabellosen Controller, der für das Cloud-Gaming von Amazon entwickelt wurde. Hier wird nicht Euer PC direkt belastet, sondern ein Cloud-Service genutzt, über den Ihr dann zockt. Dank Amazon Prime habt Ihr somit Zugang zu Games wie Borderlands 3, Dead Island 2 oder Lego Star Wars III.

Die UVP für den Luna-Controller liegt normalerweise bei 69,99 Euro. Zum Prime Day reduziert der Versandriese die Kosten jedoch um 43 Prozent. Dadurch zahlt Ihr noch 39,99 Euro für den Amazon-Controller*. Allerdings gibt es auch spannende Bundles in Verbindung mit den beliebten Streaming-Sticks der Fire TV-Serie. Diese findet Ihr nachfolgend:

Was haltet Ihr von den Games? Ist etwas Interessantes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!