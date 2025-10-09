Amazon bietet aktuell ein aktuelles Samsung-Smartphone für rund 160 Euro an. Neben einem langen Update-Support ist vor allem das AMOLED-Display einen Blick wert. Wir haben uns den Deal näher angesehen.

Manchmal kann es so einfach sein: ein Samsung-Smartphone aus dem Jahr 2025 für gerade einmal 160 Euro. Nicht mehr und nicht weniger erwartet Euch bei einem aktuellen Deal vom Versandriesen Amazon. Großer Vorteil: Der Händler stockt die Herstellergarantie auf. Diese beträgt exklusiv bei Amazon 2,5 Jahre und zusätzlich stehen Euch alle drei Farbvarianten zur Auswahl. Ob sich der Deal zum Samsung Galaxy A17* lohnt, erfahrt Ihr in den folgenden Zeilen.

Samsung Galaxy A17: Starkes Einstiegsmodell für Android-Neulinge

Die A-Serie zählt zu den beliebtesten Modellen des südkoreanischen Herstellers. Mit dem Samsung Galaxy A17 erwartet Euch die Einstiegsvariante der Mittelklasse-Smartphones. Ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display ziert die Frontseite und kann mit einer 90-Hz-Bildwiederholrate aufwarten. Auf der Rückseite ist ein Triple-Kamerasystem verbaut. Dieses besteht aus einer 50-MP-Hauptkamera mit OIS, einer 5-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer (etwas unnötigen) 2-MP-Telekamera.

Samsung verspricht beim Galaxy A17 insgesamt sechs Betriebssystem-Updates. / © Samsung

Unter der Haube findet sich ein Samsung Exynos 1330. Der Octa-Core-Prozessor arbeitet beim angebotenen Modell mit 4 GB LPDDR5 RAM und 128 GB Flash-Speicher, der sich per microSD-Karte erweitern lässt. Beim Akku könnt Ihr Euch auf eine Kapazität von 5.000 mAh einstellen, was problemlos für den Tag ausreicht. Auch One UI, das auf Android 15 basiert, findet sich hier. Stark ist jedoch auch das Update-Versprechen: ganze sechs Jahre verspricht Samsung hier. Dank eines IP54-Zertifikats ist das A17 zudem gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Das beste Smartphone unter 200 Euro? Darum lohnt sich der Amazon-Deal

Amazon verlangt, wie bereits erwähnt, aktuell rund 160 Euro für das Smartphone. Genauer gesagt zahlt Ihr beim Versandriesen aktuell nur 159 Euro für das Samsung Galaxy A17*. Ein Preisvergleich zeigt, dass der nächstbeste Preis in Höhe von 173,99 Euro somit noch einmal unterschritten wird. Allerdings handelt es sich (noch) nicht um den historischen Tiefpreis für das Handy, welches im August 2025 debütierte. Dieser lag mit 153,99 Euro allerdings nur wenige Euro unter dem aktuellen Deal-Preis.

Auch im direkten Vergleich zu anderen Geräten in dieser Preisklasse, wie dem Xiaomi Redmi Note 13 5G (Test) oder dem Motorola Moto G85, kann sich das Samsung-Handy durchsetzen. Möchtet Ihr also ein Smartphone zum Spottpreis, interessiert Euch für Mittelklasse-Geräte oder seid einfach auf der Suche nach einem richtig günstigen Zweit- bzw. Ersatzhandy ist dieser Deal* perfekt für Euch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy A17 interessant für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!