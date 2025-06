Falls Euer Alltag immer teurer wird, könnt Ihr auf lange Sicht mit einem Balkonkraftwerk bares Geld sparen. Denn mit einer solchen Anlage produziert Ihr Euren eigenen Strom und müsst dadurch auch weniger bei Eurem Anbieter bezahlen. Über unseren exklusiven Link* spart Ihr aktuell sogar 230 Euro beim Kauf eines Kraftwerks, ein echtes Schnäppchen für Euch! Ob sich das Angebot für Euch lohnt? Wir machen den Deal-Check.

Kleines Kraftwerk: Daraus besteht das Komplettpaket "DUO"

Das Set DUO beinhaltet zwei Module, die es insgesamt auf eine Leistung von 1.000 Watt bringen. Die Module sind bifazial, was bedeutet, dass sie auch über die Rückseite Sonnenenergie aufnehmen. In Kombination mit der sogenannten TopCon-Technologie erzielt jedes der Module bis zu 30 Prozent mehr Energie. Der Hoymiles Mikro-Wechselrichter kommt mit einer Ausgangsleistung von 800 Watt daher und kann dank IP67 auch im Freien angebracht werden. Er ist WLAN-fähig und kann per App gesteuert werden.

Die Installation des Balkonkraftwerks erfolgt denkbar einfach via Plug-and-Play, ein Elektriker ist für die Inbetriebnahme also nicht nötig. Angeschlossen und verbunden wird das Ganze über ein im Paket enthaltenes fünf Meter langes Kabel. Eine Halterung ist nicht dabei. Diese könnt Ihr aber für 99 Euro (statt 198 Euro) dazu kaufen. Dabei stehen Euch jede Menge unterschiedlicher Varianten zur Auswahl. Egal, ob Ihr die Module auf einem Flach-, einem Ziegeldach oder an einem Gitterbalkon befestigen möchtet – bei Kleines Kraftwerk gibt's die richtige Montageoption.

Alle Halterungen sind übrigens Made in Germany und statisch geprüft. Das ist nur einer der Vorteile, den Euch ein Kauf bei diesem Händler bietet. Obendrauf gibt's noch einen deutschen Kundenservice, was bei einem komplexen Thema wie Balkonkraftwerke mehr als praktisch ist. Den könnt Ihr per E-Mail oder telefonisch erreichen. Zusätzlich verspricht der Händler 25 Jahre Garantie auf alle Komponenten, sodass Euer Kauf bestmöglich abgesichert ist.

Das Set würde Euch normalerweise 599 Euro kosten. Wenn Ihr über unseren exklusiven nextpit-Link bestellt*, rutscht der Preis aber auf 369 Euro, weshalb wir hier definitiv von einem Schnäppchen reden. Der Versand ist gratis und das Balkonkraftwerk bruchsicher verpackt. Wenn Ihr mehr über die Versandart von Kleines Kraftwerk erfahren möchtet, schaut doch mal in diesem Video vorbei:

Lohnt sich das Balkonkraftwerk langfristig?

Kleines Kraftwerk selbst gibt an, dass sich die steckerfertigen Anlagen nach bereits zwei bis drei Jahren amortisieren. Da die Balkonkraftwerke ausschließlich dem eigenen Verbrauch dienen und nicht der Einspeisung ins Netz, werdet Ihr langfristig unabhängiger von steigenden Strompreisen und könnt auf Euren eigenen Strom zurückgreifen. Mit unserem Angebot, dem Duo-Set, solltet Ihr Euch bis zu 210 Euro Stromkosten pro Jahr sparen können.

Nutzt Ihr bereits ein Balkonkraftwerk, oder kommt das nicht infrage für Euch? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Kleines Kraftwerk. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.