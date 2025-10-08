Balkonkraftwerke sind äußerst beliebt. Die Mini-Solaranlagen sorgen für eine deutliche Entlastung der Stromrechnung und amortisieren sich in der Regel recht flott. Am Prime Day könnt Ihr Euch jetzt ein Starter-Set von EcoFlow für deutlich weniger als 300 Euro schnappen. Ob sich das 800-W-Balkonkraftwerk lohnt, verrät Euch nextpit.

Das aktuelle Wetter lässt es zwar nicht vermuten, doch auch im Herbst können sich Balkonkraftwerke wirklich lohnen. Durch moderne Full-Black-Module wird selbst geringes Sonnenlicht aufgenommen, wodurch Ihr auch in den kalten Jahreszeiten effektiv Strom generieren könnt. Der große Vorteil: Je später das Jahr, desto günstiger die Mini-Solaranlagen – oder? Das stimmt zumindest dann, wenn wir uns einen bestimmten EcoFlow-Deal bei Amazon näher anschauen.

Affiliate Angebot EcoFlow Stream Balkonkraftwerk Basic-Kit

Balkonkraftwerk mit starkem Rabatt: So gut ist das EcoFlow-Set

Genauer gesagt handelt es sich hierbei um das EcoFlow Stream Basic Kit. Das Set bietet neben dem namensgleichen Wechselrichter auch zwei passende Solarmodule. Diese leisten jeweils bis zu 450 Watt, was auch nötig ist, um das Balkonkraftwerk (Bestenliste) voll nutzen zu können. Die Panels sind im All-Black-Design gehalten, was die Effizienz, laut EcoFlow, um 23 Prozent steigern soll. Sicher ist allerdings nur, dass sie mehr Sonnenlicht aufnehmen können, als andere Modultypen.

Jetzt lesen: EcoFlow PowerStream im ersten Test

Im Paket ist auch der bereits erwähnte Mikrowechselrichter enthalten. Dieser leistet bis zu 800 Watt. Das gesamte Set lässt sich einfach via Plug-and-play installieren und benötigt keinen zusätzlichen Elektriker. Über die EcoFlow-App könnt Ihr dann Euren Stromverbrauch und -gewinn im Auge behalten oder Eure Ersparnisse verfolgen. Außerdem sorgt eine KI für eine smartere Energieoptimierung, indem sie Euren Energieverbrauch analysiert und diesen dann anpasst.

Lohnt sich der Kauf des Balkonkraftwerks?

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich hier lediglich um ein Basis-Set. Bedeutet, Halterungen für eine etwaige Anbringung am Dach oder anderen Orten, müsstet Ihr Euch gesondert besorgen. Auch ein Heimspeicher ist hier nicht inbegriffen. Bei einem Preis von 284 Euro für das EcoFlow Stream Basic-Kit wäre das allerdings auch etwas zu viel des Guten.

Noch mehr Deals: Diese 50 Angebote lohnen sich am Prime Day

Vor allem für Menschen, die selbst Strom generieren möchten und auf eine einfache Bedienung sowie Installation großen Wert legen, ist dieses Set eine sinnvolle Wahl. Als Einstiegs-Kombi in die Welt der Balkonkraftwerke eignet es sich hervorragend. Noch ein kleiner Hinweis: Amazon fungiert hier nicht als Verkäufer. Das übernimmt EcoFlow selbst. Das Bundle gab es vor wenigen Tagen noch für 299 Euro im Angebot, doch zum Prime Day ist der Preis noch einmal gesunken. Einen Blick ist dieser Deal definitiv wert.

Affiliate Angebot EcoFlow Stream Balkonkraftwerk Basic-Kit

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das EcoFlow-Set interessant oder ist Euch das noch zu teuer? Lasst es uns wissen!