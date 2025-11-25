Zum Black Friday bietet Jackery ein Bundle, das kaum zu glauben ist: Zum HomePower 2000 Ultra gibt es nicht nur zwei 500-Watt-Solarmodule für 1 Euro, sondern auch eine komplette Zusatzbatterie – und das für nur 1.049 statt 2.197 Euro. Damit erhaltet Ihr praktisch zwei Speicher zum Preis von einem.

Der Black Friday bringt jedes Jahr starke Angebote – aber dieses hier sticht selbst in dieser Rabattschlacht heraus. Jackery reduziert den HomePower 2000 Ultra auf einen Preis, der schon allein attraktiv wäre. Doch mit diesem Deal kommt noch mehr: eine komplette Zusatzbatterie und zwei Solarmodule für gerade einmal einen Euro Aufpreis. Das Gesamtpaket kostet Euch jetzt lediglich 1.049 statt 2.197 Euro. Unterm Strich bekommt Ihr damit effektiv zwei große Stromspeicher zum Preis von einem – und legt gleichzeitig den Grundstein für deutlich mehr Eigenverbrauch. Warum sich dieses Paket besonders lohnt und für wen es ein echter Geheimtipp ist, verraten wir Euch jetzt.

2 für 1: Stromspeicher und Solarmodule inklusive

Insgesamt kann das Set aus Jackery HomePower 2000 Ultra und der Zusatzbatterie bis zu vier Solarpanels gleichzeitig anschließen – und damit beeindruckende 2.800 Watt Solarstrom in den Speicher laden. Die beiden Panels, die Ihr im Angebot praktisch für einen Euro dazubekommt, sind übrigens bifazial. Sie nutzen also nicht nur das direkte Sonnenlicht, sondern auch das reflektierte – und holen sich so bis zu 30 Prozent mehr Ertrag heraus.

Jackery Home Power 2000 Ultra + Zusatzakku + 2*500W Bifaziales Solarmodul 1.049,00 € Der Jackery HomePower 2000 Ultra liefert regulär bis zu 800 Watt und bietet sogar bis zu 1.500 W AC-Leistung im Inselbetrieb. Der Heimspeicher bietet eine flexible Solareingangsleistung von bis zu 2.800 W und ist mit bis zu 8 kWh erweiterbar.​ Zertifiziert nach IP65. Rund um den Black Friday gibt es im Set nicht nur eine Zusatzbatterie günstig dazu, für kurze Zeit zahlt Ihr nur 1 Euro zusätzlich für zwei Solarmodule im Bundle-Deal. 1.049,00 € bei Jackery

Jackery rechnet bei vier Modulen mit einer jährlichen Ersparnis von bis zu 1.304 Euro. Setzen wir das realistisch auf die Hälfte herunter – also auf die zwei Module aus dem Bundle – landet Ihr immer noch bei rund 652 Euro pro Jahr. Und dafür bezahlt Ihr im Black-Friday-Angebot gerade einmal 1.049 Euro für das gesamte Set mit Zusatzbatterie.

Selbst wenn Eure Bedingungen nicht perfekt sind: Die Chance, dass sich der Kauf bereits im zweiten Jahr komplett amortisiert, ist ziemlich hoch. Spätestens im dritten Jahr beginnt Ihr, echten Gewinn einzufahren. Auch langfristig sieht es gut aus: Jackery gibt Euch 10 Jahre Garantie auf den HomePower 2000, und die Solarmodule selbst dürften problemlos 20 Jahre und mehr durchhalten.

Der Jackery HomePower 2000 Ultra ist aktuell im Mega-Deal erhältlich. Image source: Jackery

Was viele außerdem unterschätzen: Der HomePower 2000 ist nicht allein auf die übliche 800-Watt-Einspeisung ins Hausnetz begrenzt. Über den separaten AC-Ausgang könnt Ihr zusätzlich Geräte mit bis zu 1.500 Watt direkt betreiben. Der Stromspeicher bringt je Einheit 2.048 Wh Kapazität mit – und lässt sich bei Bedarf sogar auf beeindruckende 8 kWh erweitern. In diesem Gesamtpaket erhaltet Ihr also bereits 4.096 Wattstunden zum Schnäppchenpreis. Dank IP65-Zertifizierung und einem robusten Temperaturbereich von -20 bis 55 °C könnt Ihr das System praktisch überall aufstellen, egal ob Werkstatt, Keller, Wohnzimmer oder Gartenhaus. Wir hatten die Gelegenheit, das stapelbare Design bereits selbst auszuprobieren – und haben unsere Erfahrungen in einem Testbericht für Euch festgehalten.

HomePower 2000 Ultra im Test: Jackerys smarter Speicher für Mini-PV-Anlagen