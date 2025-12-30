Zum Jahreswechsel ruht MediaMarkt nicht mit den Aktionen und Angeboten. So können sich bestimmte Kunden aktuell die Mehrwertsteuer auf eine Vielzahl von Bosch-Geräten sparen. Dadurch ist ein smarter Haushaltshelfer jetzt zum absoluten Bestpreis erhältlich.

Die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion lässt zwar noch etwas auf sich warten, allerdings können viele MediaMarkt-Kunden kurz vor dem Jahresende noch einmal ordentlich sparen. Der Elektrofachmarkt hat nämlich eine „Mini„-Variante des Spar-Festes ausgerufen und streicht die Mehrwertsteuer auf eine Vielzahl von Bosch-Geräten. Über 100 Euro spart Ihr somit auf einen Saugroboter mit Wischfunktion, der sich vor der Konkurrenz auf keinen Fall verstecken muss.

Bosch BCRDW3BX 545,38 € Der Bosch BCRDW3BX ist ein kompakter Saugroboter mit präziser Kamera-Navigation. Er bietet starke Reinigungsleistung und smarte App-Steuerung. Ideal für vernetzte Smarthomes. ​ Zum Angebot

Bosch Spotless Max Cam: Das bietet der Saugroboter

Legt Ihr Wert auf Qualitätsprodukte, macht Ihr mit Bosch in der Regel nichts verkehrt. Das gilt auch für den Bosch BCRDW3BX Spotless Max Cam. Der Saugroboter mit Wischfunktion bietet eine satte Saugleistung von 11.000 Pa, wodurch auch feiner Schmutz oder Haare keine Chance haben. Die Carbon Power Brush ist mit extra dicken Borsten ausgestattet, um wirklich jedes Staubkorn aufzunehmen. Auch Haustierbesitzer dürfen sich freuen, denn die Saugbürste wurde so konzipiert, dass sich weniger Haare verheddern. Über einen LiDAR-Turm erfolgt die Laser-Navigation und ein Berührungssensor sowie die Smart Vision Kamera ermöglichen das Crash-freie durchqueren Eurer Wohnung.

Der Bosch-Saugroboter bietet eine gute Wischleistung Bildquelle: Bosch

Anders, als bei anderen Saugrobotern dieser Preiskategorie, hat Bosch zudem zwei rotierende Wischpads verbaut. Um eine möglichst vollständige Reinigung zu ermöglichen, lässt sich einer davon ausfahren, um auch Ecken und Kanten zu erreichen. Für den optimalen Komfort ist auch eine All-in-One-Basisstation enthalten. Diese nimmt nicht nur den Staub auf, sondern ermöglicht auch die Heißwasser-Reinigung der Mops mit einer anschließenden Trocknung. Der Bosch-Saugroboter lässt sich über die App zudem einfach in Euer Smart Home einbinden. Die Bosch Home Connect App ist zudem intuitiv. Zusätzlich bietet Bosch eine zehn Jahre gültige Garantie auf den Motor des Saugers.

Mehrwersteuer gespart: So funktioniert die Aktion

Bosch-Geräte sind in der Regel nicht gerade günstig. So liegt auch hier die UVP bei satten 1.299 Euro. Für einen gehobenen Mittelklasse-Saugroboter ist das recht teuer. Glücklicherweise streicht MediaMarkt jetzt allerdings 58 Prozent von diesem Preis, wodurch Ihr nur noch 545,38 Euro für den Bosch-Saugroboter zahlt. Ein Preisvergleich zeigt zudem, dass es die smarte Haushaltshilfe bisher nie günstiger gab. Allerdings hat dieser Deal einen kleinen Haken.

Denn nur myMediaMarkt-Kunden können von der Aktion profitieren. Das Treueprogramm des Elektrofachmarktes ist jedoch komplett kostenlos und die Anmeldung dauert keine zwei Minuten. Habt Ihr ein bestehendes Konto oder eröffnet ein neues, wird Euch der Angebotspreis direkt auf der Produktseite angezeigt. Ist der Saugroboter nicht nach Eurem Geschmack, finden sich jetzt noch weitere Bosch-Deals bei MediaMarkt. Die ganze Aktion läuft allerdings nur noch bis zum 05. Januar 2026.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Bosch-Saugroboter interessant oder greift Ihr lieber zu Marken wie Dreame und Ecovacs? Lasst es uns wissen!