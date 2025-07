Der Amazon Prime Day eignet sich hervorragend, das eigene PC-Setup etwas aufzupolieren. Hierzu zählen natürlich auch neue Monitore. Teil des Schnäppchen-Events ist auch ein Curved-Monitor unter 100 Euro. Ob sich das Gerät lohnt, verraten wir in diesem Artikel.

Bildschirme mit einem geschwungenen Display erfreuen sich bei Gamern großer Beliebtheit. Je nachdem, wie hoch die Krümmung ist, soll das Spielerlebnis immersiver sein, als bei herkömmlichen Geräten. Brauchbare Modelle kosten allerdings häufig mehr als 300 Euro, oder? Nicht ganz. Ein Model überzeugt hierbei besonders und kostet zum Amazon Prime Day nicht einmal mehr 100 Euro.

Wie gut ist der Curved-Monitor unter 100 Euro?

Die Rede ist hier vom Koorui 24E6CA*. Wer den Modellnamen richtig entziffert hat, weiß bereits, dass es sich hierbei um eine Bilddiagonale von 24 Zoll handelt. Das Gerät setzt auf ein VA-Panel mit einer Krümmung von 1500R. Auf der Rückseite finden sich zwei HDMI-2,0-Ports, sowie ein DP-1.2-Port und ein Audioausgang. Die Latenzzeit des Gerätes liegt mit 1 ms im akzeptablen Bereich für einen Gaming-Monitor. Bei der Bildwiederholrate gibt's immerhin 180 Hz von Koorui.

Der Koorui-Monitor eignet sich nicht nur zum Zocken, sondern auch für die Arbeit oder den nächsten Filmabend! / © Koorui

Typisch für die Panel-Art ist der Kontrast mit 3.000:1 mehr als ausreichend, um lebendige Bilder zu liefern. Leider ist die Displaygröße für eine Curved-Monitor in den meisten Fällen etwas nachteilig. Möchtet Ihr das volle immersive Erlebnis sollte diese schon etwas weiter ausfallen. Für das tägliche Gaming, als Zweitbildschirm oder zum Einstieg in die Curved-Welt ist das aber dennoch ausreichend. Vor allem dann, wenn wir uns den Preis genauer anschauen.

Koorui E6CA: Lohnt sich der Prime-Day-Deal?

Amazon verlangt aktuell nur 99,99 Euro für den Koorui-Monitor*. Die UVP in Höhe von 129,99 Euro wird somit deutlich unterschritten. Vergleichsangebote im Netz sind nur schwer zu finden. Aus diesem Grund verlassen wir uns hier auf das Tool Keepa. Hier sehen wir, dass es ein ähnliches Angebot im Mai gab. Allerdings war der Monitor nie günstiger erhältlich. Reichen Euch 24 Zoll nicht aus, gibt es das gleiche Modell in der 27-Zoll-Version für 129,99 Euro* statt der regulären 199,99 Euro.

Ihr bekommt hier einen durchaus passablen Gaming-Monitor für rund 100 Euro geboten. Vor allem der Curved-Aspekt macht das Angebot spannend. Allerdings würden wir Euch nicht empfehlen, das Gerät als Standalone-Monitor einzusetzen, da hier doch recht viel des immersiven Gefühls verloren geht. Sucht Ihr jedoch genau so ein Gerät, solltet Ihr Euch den Asus TUF Gaming VG32WQ3B* genauer anschauen.

Die größere Wahl: Das liefert die Asus-Variante

Preislich gab es das Asus-Modell nie günstiger. Amazon verlangt gerade 177,56 Euro für den Curved-Monitor*, während der nächstbeste Preis mit 234,60 Euro deutlich höher liegt. Ansonsten liest sich das Datenblatt ähnlich, wie beim Koorui. VA-Panel, DisplayPort, HDMI 2.0, 1-ms-Latenzzeit und 180-Hz-Bildwiederholrate kennen wir bereits vom günstigeren Modell. Der Asus bietet allerdings noch AMD FreeSync und HDR 10, sowie eine gewaltigere Bilddiagonale von 32 Zoll.

Möchtet Ihr also wirklich immersiv zocken, solltet Ihr eventuell etwas mehr Geld in die Hand nehmen und zum Asus VG32WQ3B greifen. In beiden Fällen bietet Euch Amazon einen richtig guten Deal zum Prime Day.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Reichen Euch 24 Zoll oder soll es doch die 32-Zoll-Version werden? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare!