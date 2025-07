Die Momentum-Serie von Sennheiser überzeugt normalerweise mit einem richtig starken Klang und einer guten aktiven Geräuschunterdrückung. Bei der Sport-Variante hat sich der Hersteller jedoch einen echten Clou überlegt: Die In-Ears nutzen Sensoren, um Eure Körperfunktionen zu überwachen. Dadurch sind vor allem rudimentäre Fitnesstracker obsolet. Richtig genial wird es allerdings erst, wenn Ihr noch einen fetten Rabatt abgreifen könnt.

Affiliate Angebot Sennheiser Momentum Sport

Sennheiser Momentum Sport: Der perfekte Smartwatch-Ersatz?

Bevor wir uns das Angebot näher anschauen, sollten wir erst einmal klären, was die Kopfhörer auf dem Kasten haben. Das Wichtigste ist hier natürlich der Klang. Diesen besorgen zwei 10-mm-Treiber in den Ohrstöpseln, die für ausgeglichene Höhen und einen feinen Bass sorgen. Auch Bluetooth-Codecs wie aptX und aptX Adaptive sind hier an Bord. In Verbindung mit dem guten adaptiven ANC könnt Ihr Euch voll auf Eure Musik und den Sport konzentrieren.

Die Sennheiser Momentum Sport sind nach IP55 zertifiziert und bieten ein adaptives ANC. / © Sennheiser

Sennheiser hat zudem drei Mikrofone zur Sprachaufnahme integriert. Eine Akkulaufzeit von bis zu 5,5 Stunden ohne und 24 Stunden mit Ladecase verspricht der Hersteller ebenfalls. Außerdem sind die Ohrstöpsel nach IP55 zertifiziert, was für einen Staub- und Strahlwasserschutz spricht. Kommen wir aber zum eigentlich interessantesten Part. Die Momentum Sport nutzen Sensoren, mit denen Ihr sowohl Eure Herzfrequenz, als auch Eure Körpertemperatur im Auge (oder Ohr) behalten könnt.

Eine teure Garmin-Smartwatch (Kaufberatung) ersetzt das natürlich nicht, aber vor allem für Menschen, die nicht auf den nächsten Marathon hintrainieren und gerne etwas mehr Insights für Ihr Training haben möchten, ist das mehr als ausreichend. Auch die hohe Kompatibilität zu Sport-Apps und Smartwatches, wie der Apple Watch, ist ein klarer Pluspunkt für die Kopfhörer. Gepaart mit dem ausgezeichneten Momentum-Klang, dem guten ANC und der starken Akkulaufzeit bekommt Ihr hier richtig spannende In-Ear-Kopfhörer für 100 Euro* geboten.

Affiliate Angebot Sennheiser Momentum Sport

Top-Deal nach dem Prime Day: Sennheiser Momentum für 100 Euro

Das Angebot selbst stammt nicht von Amazon. Sennheiser verkauft und versendet die Kopfhörer. Die Plattform wird also nur als Vertriebsweg genutzt. Auf dem Preisschild der Sennheiser Momentum Sport stehen aktuell nur noch 99 Euro*. Normalerweise kosten die In-Ears (Bestenliste) auf Amazon satte 219,99 Euro. Im Netz hingegen bekommt Ihr sie meistens ab 160 Euro. Dass der Preis jetzt so stark fällt, ist also eher unüblich. Dadurch wird auch der bisherige Bestpreis in Höhe von 155 Euro deutlich unterboten.

Nächstbester Händler ist derzeit Proshop mit einem saftigen Aufschlag. Hier zahlt Ihr ebenfalls 170,35 Euro. Ihr bekommt also gerade nicht nur einfach die Sennheiser Momentum In-Ears für 99 Euro*, sondern die Sport-Variante, die alle Vorzüge der normalen Kopfhörer bieten und zudem noch Euren Fitness-Tracker (Bestenliste) ersetzen können. Wir können Euch das Angebot nur empfehlen, falls Ihr auf der Suche nach neuen Kopfhörern seid. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, da solche Angebote recht schnell enden können.

Affiliate Angebot Sennheiser Momentum Sport

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Sennheiser Momentum Sport für rund 100 Euro interessant für Euch? Lasst es uns wissen!