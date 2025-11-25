Anstatt sich mit ihren Gästen persönlich zu treffen, setzen viele Airbnb-Hosts auf spezielle Gadgets. Damit lassen sich Türen auch aus der Ferne oder einfach mit einem Zahlencode öffnen. Im Black Week Deal sind jetzt einige smarte Türschlösser reduziert.

Smarte Schlösser von Welock erleichtern den Alltag erheblich: Anstatt den Schlüssel zu suchen, entsperrst du die Tür bequem über deinen Fingerabdruck oder einen Zahlencode. Jetzt lohnt sich ein Blick auf die Black-Week-Angebote, denn zahlreiche Modelle sind momentan stark reduziert.

Diese Schlösser gibt’s bei Welock mit Rabatt

Wer sich schon mal mit smarten Türschlössern beschäftigt hat, wird sicherlich bereits auf Welock gestoßen sein. Immerhin handelt es sich hierbei um einen der weltweit bekanntesten Hersteller in diesem Bereich, der beispielsweise auch den Einbau von modernen Fingerabdrucksensoren in Türschlössern vorangetrieben hat. Genau dieses Feature findet Ihr daher auch in vielen Smart Locks, die es jetzt mit Black-Friday-Rabatt gibt.

Das Welock Smart Lock U81 entsperrt Euer Zuhause wahlweise per Fingerabdruck oder per PIN-Code. Ihr könnt hier bis zu 100 Fingerabdrücke und 200 Passwörter speichern, für größtmögliche Flexibilität. Sollte der Akku des Schlosses leer werden, könnt Ihr einfach auf den integrierten Schlüssel zurückgreifen, der Euch im Notfall Einlass gewährt. In Kombination mit der separat erhältlichen WiFiBox 3 lässt sich das U81 auch per Alexa oder anderen Smart Home Assistenten steuern.

Das Schloss eignet sich für Türen mit einer Dicke zwischen 60 und 115 mm. Die Installation des U81 sowie der anderen Schlösser von Welock soll laut Hersteller innerhalb von nur 15 Minuten erledigt sein. Mit dem Code VD70 stehen für Euch während des Early Black Friday Sales nur 179 Euro auf der Rechnung.

Ebenso senkt Welock auch den Preis des Smart Lock PCB41 Plus. Dieses Modell setzt ausschließlich auf die Eingabe eines PIN-Codes und eignet sich damit ideal für Ferienwohnungen oder vermietete Objekte. Ihr könnt hier ebenfalls bis zu 200 verschiedene Zugangscodes anlegen und diese wahlweise dauerhaft oder nur für einen bestimmten Zeitraum aktivieren. Das Schloss passt in Türen mit einer Dicke zwischen 50 und 100 Millimetern. Mit dem Rabattcode VD40, zahlt Ihr aktuell nur 109 Euro.

Diese Schlösser gibt es außerdem noch

Statt über einen PIN-Code entsperrt Ihr Eure Haustür mit dem Touch41 nur per Fingerabdruck. Dabei genügt ein Bruchteil einer Sekunde, schon ist das Schloss entriegelt. Es eignet sich ebenfalls für Türen mit einer Dicke zwischen 50 und 100 Millimetern. Auch hier profitiert Ihr, in Kombination mit der WiFi-Box, von smarter Steuerung via App oder Sprachbefehl. Mit dem Code VD63 zahlt Ihr 126 Euro für das Touch41.

Und zum Schluss rutscht auch noch das ToucA51 ordentlich im Preis. Mit dem Code VD60 landen wir nämlich bei nur 109 Euro. Dieses Schloss vereint Fingerabdruck und PIN-Code. Es speichert ebenfalls bis zu 100 Fingerabdrücke, was sich besonders bei großen Familien und Mehrfamilienhäusern als nützlich erweisen kann. Über die Welock-App könnt Ihr digitale Schlüssel-Codes mit Freunden und Familie teilen. Das ist ziemlich praktisch, wenn Ihr selbst noch unterwegs seid, aber der Besuch schon vor der Haustür steht.

Geliefert wird bei Welock übrigens aus EU-Lagern, was für eine recht flotte Lieferzeit sorgen sollte. Außerdem gewährt Euch der Hersteller eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, solltet Ihr mit Eurem smarten Türschloss doch nicht zufrieden sein.