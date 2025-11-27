Während der Black Week sind es vor allem hochpreisige Technik-Produkte, die in vielen Warenkörben landen. Durch hohe Rabatte werden vor allem Geräte, wie etwa Saugroboter, endlich erschwinglicher. Das beste Beispiel: der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete.

Das neue Flaggschiff-Modell gibt es bei Amazon nämlich aktuell so günstig, wie nie zuvor. Satte 550 Euro zieht der Versandriese von der UVP des Putzteufels ab, wodurch Ihr ganze 37 Prozent sparen könnt. Dadurch erlebt der Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete gerade einen regelrechten Preissturz.

Saugroboter mit Wischfunktion: Das perfekte Modell im Angebot

Unser Saugroboter-Experte Thomas krönt das Dreame-Gerät mit der Bezeichnung der „absoluten Perfektion“. In seinem Test zum Dreame Aqua10 Ultra Roller war er absolut begeistert von der unglaublich guten Saugleistung und dem makellosen Wischergebnis, während der Robosauger fehlerfrei durch das Testgelände fegte. Möchtet Ihr wissen, warum Ihr es hier mit dem vermutlich besten Saugroboter 2025 zu tun habt, lohnt sich ein Blick in den Test. Und jetzt stürzt der Preis laut Preisvergleich deutlich ab.

Während Ihr vor wenigen Tagen noch stolze 1.429 Euro zahlen durftet, ist der Preis Mitte November bereits auf 999 Euro gefallen. Dem Ganzen setzt Amazon jetzt mit einem neuen Tiefpreis über 949 Euro jedoch die Krone auf. Könnt Ihr mit dem Versandriesen nichts anfangen, bekommt Ihr das gleiche Angebot auch bei Otto und MediaMarkt. Allerdings gelten diese Deals nur während der Black-Week-Aktionen und enden bereits in der kommenden Woche.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame-Saugroboter interessant für Euch? Lasst es uns wissen!