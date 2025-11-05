Im Online-Shop von Cyberport findet sich gerade ein richtig spannender Deal rund um Top-Hersteller Dreame. Hier bekommt Ihr jetzt einen Saugroboter mit Wischfunktion und Basisstation satte 50 Prozent günstiger geboten.

Schnell ist es passiert: Die Kaffeetasse kleckert, Staubmäuse übernehmen die Ecken der Wohnung oder der eigene Vierbeiner verliert so viel Fell, dass man ihn in Chihuahua-Größe nachbilden könnte. In solchen Fällen ist ein Akkusauger zwar eine praktische Lösung, allerdings kann diese auch ziemlich zeitraubend sein. Leichter geht es da mit einem Saugroboter. Allerdings muss es in solchen Fällen nicht unbedingt das 1.300-Euro-Modell sein – oft reicht schon eine deutlich günstigere Variante. Bestes Beispiel ist hier der Dreame L10s Ultra, den Ihr jetzt für 319 Euro bei Cyberport geboten bekommt.

Dreame L10s Ultra Ab 319,00 € Der Dreame L10s Ultra bietet eine satte Saugkraft und kann auch in puncto Wischleistung überzeugen. Jetzt kostet er keine 300 Euro mehr. Zum Angebot

Dreame L10s Ultra: Die Funktionen im Kurz-Check

Der Robosauger von Dreame ist bereits seit 2022 erhältlich und erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Grund dafür ist nicht nur seine leichte Handhabung, die geniale App oder die ausgezeichnete Wischleistung. Auch seine Saugkraft von 5.300 Pa konnten uns im Test zum Dreame L10s Ultra vor einigen Jahren absolut überzeugen. Während andere Modelle bereits 12.000 Pa oder mehr nutzen, ist die Leistung des günstigen Saugroboters mehr als ausreichend, um die Wohnung auf Vordermann zu bringen.

Die Absaugstation des Dreame L10s Ultra übernimmt einen Großteil Eurer Arbeit.

Die Navigation wird von zwei Lasern, einer RGB-Kamera und einer KI übernommen, um möglichst effiziente Routen zu erstellen und Hindernisse gekonnt zu umfahren. Auch eine passende Absaugstation ist enthalten, die Euch eine Menge Arbeit abnimmt, indem sie Tanks für sauberes und schmutziges Wasser, sowie einen 0,35-Liter-Staubbeutel beinhaltet. Der Wischvorgang wird zudem von zwei rotierenden Pads übernommen, wodurch Ihr keine Sorgen haben müsst, dass lediglich ein „nasser Lappen“ hinterhergezogen wird. Laut Hersteller soll die Akkuleistung zusätzlich für bis zu 2,5 Stunden Arbeitszeit ausreichen.

Saugroboter unter 320 Euro: Lohnt sich das?

Der Dreame L10s Ultra ist immer wieder für 399 Euro erhältlich. Jetzt senkt Cyberport die Kosten jedoch auf ein neues Tief. Gerade einmal 319 Euro verlangt der Online-Shop noch für den Saugroboter mit Wischfunktion. Hier kommen allerdings noch einmal 6,99 Euro für den Versand drauf. Dennoch zahlt Ihr gerade so wenig, wie noch nie.

Nächstbester Händler im Netz ist Amazon. Allerdings werden hier schon 469,90 Euro fällig. Auch der Preisverlauf zeigt, dass der Dreame (zur Marktübersicht) durch das Angebot einen regelrechten Preissturz erlebt. Seid Ihr also auf der Suche nach einem zuverlässigen Saug- und Wischroboter (Bestenliste) mit ausreichend Leistung und Laufzeit, erhaltet Ihr mit dem Dreame L10s Ultra für 319 Euro einen echten Preis-Leistungs-Tipp.

Dreame L10s Ultra Gen 2 ebenfalls im Angebot bei Amazon

Noch ein Hinweis am Ende: Es handelt sich hier um die erste Generation des Saugroboters. Möchtet Ihr Euch die neuere Variante schnappen, bietet Amazon mit 369 Euro für den Dreame L10s Ultra Gen 2 aktuell den besten Preis. Der größte Unterschied liegt hier in der höheren Saugkraft und dem ausfahrbaren Seitenbürste des neueren Modells.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Dreame-Sauger für diesen Preis interessant für Euch oder ist Euch das noch zu teuer? Lasst es uns wissen!