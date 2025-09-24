MediaMarkt bietet noch für wenige Tage einige richtig spannende Spar-Aktionen an. Hierzu zählen auch die Dyson Power Deals. Hier bekommt Ihr die beliebten Premium-Akkusauger mit satten Rabatten geboten. Doch auch der gehypte Airwrap oder andere Produkte des britischen Herstellers sind jetzt stark reduziert.

Ein Akkusauger kann das Leben ungemein erleichtern. Kein Kabelsalat mehr und die Katze nutzt den automatischen Diskus nicht als fahrbaren Untersatz. Vor allem das geringe Gewicht und die Saugleistung einiger Modelle können häufig überzeugen. Das gilt vor allem für die Geräte von Dyson. Bis zum 30. September habt Ihr bei MediaMarkt die Möglichkeit im Rahmen der Dyson Power Deals* mächtig zu sparen und Euch die begehrten kabellosen Staubsauger oder sogar den Airwrap mit ordentlichen Rabatten zu schnappen.

Affiliate Angebot Dyson Power Deals Sichert Euch zahlreiche Rabatte auf verschiedene Produkte von Dyson.

Mit Vorsicht genießen: Dyson-Akkusauger für unter 300 Euro

Schauen wir uns direkt das günstigste Modell an. Die Rede ist dabei vom Dyson V8 Advanced (492636-01)*. Dieser liegt mit seiner unverbindlichen Preisempfehlung von 400 Euro deutlich unter anderen Dyson-Modellen. Während der aktuellen MediaMarkt-Aktion werden hiervon aber noch einmal 27 Prozent gestrichen, wodurch lediglich 289 Euro auf der Rechnung stehen. Zudem zahlt Ihr hier keine Versandkosten.

Doch lieber automatisch? Die besten Saugroboter im Vergleich

Das klingt alles schon richtig ordentlich, wir haben mit Blick auf den Preisvergleich aber trotzdem noch bessere Angebote gefunden. Dyson selbst verkauft den V8 nämlich für 279 Euro* – und somit noch einmal 10 Euro günstiger. Auch beim Online-Shop Coolblue zahlt Ihr knapp 280 Euro für den Dyson V8 Advanced*. Zusätzlich wird hier eine Lieferung am Folgetag versprochen. Möchtet Ihr schnellstmöglich an den Sauger gelangen, ist der Shop die perfekte Anlaufstelle.

Affiliate Angebot Dyson V8 Advanced Jetzt für weniger als 300 Euro!

Was bekommt Ihr hier eigentlich für Euer Geld? Der V8 Advanced bietet eine Saugleistung von 130 AW. Über eine Akkulafuzeit von bis zu 40 Minuten saugt Ihr Staub, Körner und vor allem auch Haare effektiv auf. Dabei stehen Euch stets zwei Saugmodi zur Auswahl, und neben der Motorbar-Bodendüse packt Dyson direkt auch eine Kombi-Zubehördüse sowie eine Fugendüse mit ins Paket. Dadurch bekommt Ihr nicht nur Euren Boden, sondern auch Möbel, Decken und kleine Ritzen sauber. Besonders praktisch: Das Haushaltsgerät lässt sich ruckzuck in einen noch flexibleren Handstaubsauger umwandeln – ideal, wenn man etwa den Pkw mal wieder auf Vordermann bringen möchte.

Akkusauger von Dyson bei MediaMarkt: Diese Modelle lohnen sich besonders

Wie Ihr seht: Nicht jedes Dyson-Angebot von MediaMarkt ist unbedingt auch das Beste im Netz, und der Blick auf den Preisvergleich lohnt sich ohnehin immer. Wir haben jedoch auch unschlagbare Schnäppchen im Rahmen der Aktion entdeckt. Vom UVP des Dyson V12 Detect Slim Absolute* werden zum Beispiel satte 140 Euro (34 Prozent) gestrichen, wodurch Euch das Haushaltsgerät aktuell nur noch 459 Euro kostet. Bei anderen bekannten Händler gibt’s das Modell derzeit nicht günstiger.

Ebenfalls bei MediaMarkt: Beliebtes Samsung-Smartphone nur noch 119 Euro

Im Vergleich zum preiswerteren V8 profitiert Ihr bei diesem Modell unter anderem von einer höheren Leistung (545 W / 150 AW) sowie einer längeren Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. Auch in Sachen Zubehör bekommt Ihr beim V12 Detect Slim Absolute deutlich mehr geboten. So ist etwa ebenso ein Verlängerungsschlauch mit dabei und das Zubehör umfasst beispielsweise eine spezielle Haardüse. Außerdem verbaute Dyson bei diesem Sauger ein Display, über das Ihr alle wichtigen Infos stets im Blick habt.

Affiliate Angebot Dyson V12 Detect Slim Absolute

Mit dem Dyson V15 Detect Absolute ist auch ein echtes Premium-Modell im Angebot. Hier erwarten Euch satte 660-W-Leistung und 240 AW geballte Saugkraft. Das gute Filtrationssystem und das vielseitige Zubehör können hier zusätzlich überzeugen. Aktuell reduziert MediaMarkt den V15 Detect Absolute auf 569 Euro*, was einer Ersparnis von 28 Prozent gegenüber der UVP in Höhe von 799 Euro entspricht.

Lest auch: Der Dyson 360 Vis Nav im Test

Nicht nur Akkusauger: Diese Dyson-Deals sind ebenso richtig spannend!

Abseits der Akkusauger gibt’s ebenso zahlreiche weitere Dyson-Produkte günstiger. Wer etwa passend zum Sauger noch einen Premium-Saugroboter sucht, sollte mal einen Blick auf den 360 Vis Nav werfen (40 Prozent Rabatt)*. Der vielseitig einsetzbare Dyson Airwrap i.d. bekommt währenddessen immerhin 18 Prozent Preisnachlass* verpasst. Ist dennoch nichts für Euch dabei gewesen, solltet Ihr einmal einen Blick auf die Aktionsseite von MediaMarkt werfen.

Affiliate Angebot Dyson Power Deals Sichert Euch zahlreiche Rabatte auf verschiedene Produkte von Dyson.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist einer der Dyson-Sauger interessant für Euch oder sind Euch die Modelle dennoch zu teuer? Lasst es uns wissen!