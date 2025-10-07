Der Prime Day ist offiziell gestartet und die ersten Top-Deals sind bereits am Start. Ganz vorne mit dabei: Ecovacs. Der Hersteller hat zahlreiche Saugroboter mit Wischfunktion um bis zu 700 Euro (!) reduziert. Selbst der neue Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone hat einen satten Rabatt erhalten. Wir haben uns die Deals genauer angeschaut und verraten Euch, was sich jetzt besonders lohnt.

Am Prime Day kann sich ein Blick in die verschiedenen Saugroboter-Angebote wirklich lohnen. Auch Ecovacs bietet seine Premium-Modelle innerhalb der nächsten beiden Tage mit bis zu 700 Euro Rabatt an. Doch auch der Fensterputzroboter-Bestseller Winbot W2 Pro Omni und zwei Mähroboter könnt Ihr Euch jetzt günstiger schnappen. Besonderes Deal-Highlight ist jedoch der Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone*, der erst auf der IFA 2025 prämierte.

Die besten Ecovacs-Deals am Prime Day

Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone – Neues Flaggschiff mit Rabatt

Das aktuelle Top-Modell des Herstellers bietet eine Saugkraft von satten 19.500 Pa. Dank neuer "Blast"-Technologie wird zudem die Hauptbürste auf Teppichen an den Boden gepresst, um die Saugeffizienz zu steigern. In unserem Test zum Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone klappte das hervorragend. Eine Wischwalze sorgt für eine geniale Wischfunktion. Diese wird ständig mit frischem Wasser befeuchtet, um ein bestmögliches Ergebnis zu garantieren – selbst bei hartnäckigem Schmutz.

Der neue Saugroboter von Ecovacs hat uns im Test voll überzeugt. / © nextpit

Autonome Reinigungspläne werden durch den "Agent Yiko" erstellt. Hierbei handelt es sich um ein KI-gestütztes Deep Learning, dass sich an Eure Begebenheiten anpasst. Zusätzlich sorgen AIVI 3D 3.0 und TruePass Adaptive für eine präzise Navigation. Dank der "PowerBoost"-Technologie sollen zudem Flächen von bis zu 1.000 m² unterbrechungsfrei gereinigt werden können. Außerdem bringt Ecovacs mit der neuen beutellosen OmniCyclone-Station eine Basisstation auf den Markt, die ohne Verbrauchsmaterialien auskommen soll.

Trotz der Superlativen hat Ecovacs den Preis des neuen Flaggschiff-Modells im Vergleich zum letztjährigen Vorgänger gesenkt. Der Einstiegspreis liegt hier bei 1.299 Euro. Zum Prime Day zahlt Ihr jedoch 1.199 Euro* und spart 100 Euro.

Ecovacs Deebot X9 Pro Omni – Jetzt mit 700 Euro Rabatt

Die größte Ersparnis bietet der Deebot X9 Pro Omni. Auch hier findet sich eine Wischwalze, die permanent mit Frischwasser versorgt wird und für saubere Böden sorgt. Zusätzlich bietet das Modell die Blast-Technologie, mit der vor allem Teppiche deutlich sauberer werden. Der Saugroboter bietet eine Saugleistung von 16.600 Pa und eine KI-gestützte Navigation, sowie eine präzise Randreinigung. Die Omni-Station hingegen nimmt Euch einen Großteil der Arbeit ab, indem sie die Wischwalze mit 75 °C heißem Wasser und 63 °C warmer Luft säubert.

Der Ecovacs Deebot X9 Pro Omni samt Absaugstation. / © nextpit

Bereits in unserem Test zum Deebot X9 Pro Omni wusste das Gerät zu gefallen. Jetzt bekommt Ihr den Premium-Saugroboter für 799 Euro*. Das entspricht einer Ersparnis von 700 Euro gegenüber der UVP (1.499 Euro).

Ecovacs Winbot W2 Pro Omni – Bestseller zum Tiefpreis

Neben den beiden Saugroboter-Modellen ist uns auch der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni ins Auge gesprungen. Hierbei handelt es sich um den Amazon-Bestseller in der Kategorie der Fensterputzroboter. Das Gerät bietet sieben Reinigungsmodi, eine Saugkraft von 5.500 Pa und zahlreiche Sicherheitsfunktonen. Bereits unser Test zum Winbot W2 Pro Omni zeigte die gute Reinigungsleistung des Modells und auch die Funktionsvielfalt der App. Dank Lithium-Ionen-Akku ist zudem eine kabellose Nutzung möglich.

Haftet gut: Der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni. / © nextpit

Zum Prime Day fällt der Preis auf ein neues Rekordtief. Am 07. und 08. Oktober zahlt Ihr für den Ecovacs Winbot W2 Pro Omni nur noch 499 Euro*. Das entspricht einer Ersparnis von 100 Euro gegenüber dem UVP.

Weitere Ecovacs-Deals am Prime Day entdecken

Natürlich hat Ecovacs am Prime Day noch weitaus mehr zu bieten. So gibt es etwa den beliebten Mähroboter Goat A1600 RTK für 799 Euro*. Hier spart Ihr insgesamt 700 Euro gegenüber der UVP. Auch der Ecovacs Deebot T50 Pro Omni ist gerade für 439 Euro* erhältlich. Hier zieht der Hersteller satte 51 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung ab. Nachfolgend haben wir die besten Angebote noch einmal für Euch aufgelistet:

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist einer der Deals interessant für Euch? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare!

Dieser Artikel ist aus einer Zusammenarbeit zwischen Ecovacs und nextpit entstanden. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hatte diese Kooperation keinen Einfluss.