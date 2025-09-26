Habt Ihr Probleme mit der Internetverbindung, ist häufig ein zu schwaches WLAN-Signal der Verursacher. Abhilfe schaffen hier recht unkompliziert sogenannte Repeater. Mit dem Fritz!Repeater 1700 bekommt Ihr ein solches Gerät aktuell bei MediaMarkt zum bisherigen Tiefpreis geboten.

Der Hersteller Fritz! (ehemals AVM) gilt hierzulande als beliebtester Vertreiber von WLAN-Routern und der entsprechenden Netzwerktechnologie. So gut wie jeder Internettarif bietet eine sogenannte Fritz!Box an, mit der Ihr Euer Heimnetz mit dem Internet verbinden könnt. Allerdings sorgen dicke Wände oder alte Bauten häufig für ein schwaches WiFi-Signal. Bei MediaMarkt findet Ihr jetzt die passende Lösung in Form des Fritz!Repeater 1700. Der Mesh-Repeater ist aktuell nämlich so günstig wie noch nie* erhältlich.

Endlich stabileres Internet: Das leistet der Fritz!Repeater 1700

Beim angebotenen Modell handelt es sich um einen Dualband-WLAN-Repeater mit Wi-Fi 7. Dabei erweitert das Gerät die Bruttodatenrate auf bis zu 3.600 MBit/s und funkt im 2,4 sowie 5 GHz-Bereich. Da es sich um ein Mesh-fähiges Gerät handelt, ist auch die Integration ins Heimnetz recht schnell und simpel erledigt, was vor allem Smart-Home-Geräten zugutekommt, die unter ständigen Verbindungsverlusten leiden. Auch ein Gigabit-LAN-Port ist hier verbaut, um eine direkte Verbindung zu ermöglichen. Als Verschlüsselung setzt der Hersteller auf WPA3 bzw. WPA2.

In Verbindung mit einem Fritz!Router ist die Konnektivität via WPS recht schnell hergestellt und auch das Mesh-WLAN kann sich dadurch voll entfalten. Vor allem für die Vernetzung von Geräten ohne WLAN mittels LAN oder die Erweiterung des WiFi-Signals in großen Häusern eignet sich der Fritz!Repeater 1700. Nachteilig ist hier, dass kein 6-GHz-Frequenzband vorhanden ist und die Ausstattung für Wi-Fi 7 doch recht mager ausfällt. Zudem erreicht der verbaute LAN-Port maximal 1 GBit/s, was jedoch für die haushaltsübliche Datenübertragung noch mehr als ausreichend ist.

Preisgrenze geknackt: MediaMarkt haut Top-Deal raus

Falls Ihr also Probleme mit der Netzwerkverbindung zu Hause habt, ist der Repeater eine sehr solide Wahl. Spannend wird das Ganze allerdings erst durch ein aktuelles Angebot von MediaMarkt. Denn hier fällt der Preis auf ein historisches Tief. Der Elektrofachmarkt senkt die Kosten für den Fritz!Repeater 1700 erstmals auf 99 Euro*, wodurch die 100-Euro-Grenze geknackt wurde.

Das entspricht zwar lediglich einer Ersparnis von 16 Prozent gegenüber der UVP (119 Euro), allerdings gab es das Gadget bisher nie günstiger. Ein Preisvergleich zeigt zudem, dass Ihr für ein Neugerät aktuell mindestens 115 Euro berappen müsst, wenn Ihr den MediaMarkt-Deal nicht wahrnehmen möchtet. Es gib auch günstigere Varianten, allerdings ist die technische Ausstattung des Fritz!Repeater 1700 häufig besser. Könnt Ihr auf das 6-GHz-Frequenzband verzichten, bekommt Ihr hier einen guten Deal geboten. Allerdings kann dieser jederzeit enden.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Fritz!Repeater interessant für Euch oder greift Ihr auf günstigere Varianten zurück? Lasst es uns wissen!